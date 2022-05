Los talleres de Graciela: en los terrenos de la escritura y la voz

Una de mis numerosas asignaturas que ya me quedarán pendientes es no haber sido acompañante –intelectual– de Graciela Baquero Ruibal. No digo compañero, que no me merezco yo tanto, pero sí un acompañante ocasional, ¿cómo diríamos?, de sus incursiones poéticas y sus viajes por el territorio de la palabra. Yo antes que a Graciela conocí a su madre, la cantante Ángeles Ruibal, con quien me une un cariño verdadero, pero a su hija Graciela la pretendo por causa del verbo, y no el que se hizo carne sino palabra encendida. Todo desde aquella ocasión en que la oí recitar alguna de sus poesías en el museo Marco y quedé atrapado por su fondo y su forma. Hace tiempo que tenemos a Graciela en Vigo y no hace mucho que en el Jardín Botánico de la Fundación Sales quienes se apuntan a sus cursos disfrutan de su saber y sensibilidad poética con sus talleres. Ahora tiene en marcha uno de naturaleza y escritura en que se habla de la voz de los sentidos, de la naturaleza de las palabras... todos los jueves de 18 a 20.30. Y otro taller de voz como instrumento expresivo, los miércoles. Si queréis alistaros: teléfono 630456629.

De Nigrán y la Tía Ni A esta admirable mujer llamada Nieves Loperena la conocí hace muchos años como parte de la viguesa ediorial Nigra que dirigía Gonzalo Allegue, antes de depender de la asturiana Trea. Luego la vi por libre en otras tareas como el furgolibro, una librería andante con la que recorre Galicia, y la creación en un chalé de Nigrán del Mercado de la Tía Ni. No sé en qué medida este Mercado, que ha aumentado de espacio físico y ámbito de acción con ayuda de empresarios de la zona, concello... le atañe, pero sigue llevando su nombre de guerra y esta semana se inaugura la XIV edición del mismo entre el viernes 13 y lunes y 17 martes. Habrá exposición con obra de 60 artistas en el Multiusos de la Plaza de Abastos, artistas en vivo en la calle, charlas... Se pretende dar a conocer a los artistas locales. Enteraos del programa, merece una visita. Y que tenemos furanchos Ya estamos en tiempo de furanchos y yo tengo pendiente, entre los muchos posibles de Morrazo, Redondela, Mos... Iba a ir con Emily Boullosa y César Muradás al de la Maceiriña, de Manolo González, pero parece que, ya abierto, cerró y serán unos días por causa de enfermedad. Ya sabéis, raxo, huevos con patatas, zorza, chorizos... esperemos que vuelva a abrir en breve.