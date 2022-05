“Intento que ese instante sea solo suyo y mío”

Su proyecto musical nace en plena pandemia aunque antes ya había hecho sus pinitos con algunos grupos locales. Hoy llena todas las salas de España con melodías que recuerdan al pop y rock de los 2000s. La fórmula no es otra, confiesa, que la de ser él mismo en sus potentes directos en los que el público es una parte fundamental de su espectáculo. Este viernes 13 Hens llega al auditorio Mar de Vigo con su gira “Hensito”. Todas las entradas ya están agotadas y desvela solo para FARO una potente colaboración para su concierto en la ciudad olívica.

–Realmente su carrera despega precisamente cuando el mundo se para, en plena pandemia, ¿cómo se desarrolló ese reto?

–Pues de la manera más espontánea. Teníamos el disco armado y empezábamos a girar cuando estalló la pandemia. En cuanto se pudo empezamos a concertar fechas solo en sitios grandes como Madrid, Barcelona, en Santiago también estuvimos, donde se pudiesen garantizar las medidas de seguridad y no sabiendo muy bien cómo iba a ser la respuesta de la gente. Y nos sorprendió mucho que las entradas se agotaran en horas. Recuerdo que Santiago fue el primer concierto que hice en el que el público ya podía estar de pie, lo cuál fue maravilloso. Estaba muy entregado, y Vigo espero, no va a ser menos,

–Sus fans relatan en muchos foros lo especiales que son sus conciertos, ¿qué ocurre en sus espectáculos que los hace tan magnéticos?

–En primer lugar que en mis canciones hablo de cosas cotidianas que le pasan a la gente, que me pasaron a mí y lo hago de una forma muy directa. Después intento que en mis conciertos pasen cosas diferentes porque de lo contrario, sería como ir a ver el disco que te pones en casa. Yo hablo mucho con el público, interactúo y cuento lo que estoy sintiendo o lo que hay detrás de los temas que compongo. Entonces se puede decir que sí, que se crea esa magia. Intento que ese momento en el que canto sea suyo y mío. Que me sientan cerca, que sientan que estoy ahí y que pueden contar conmigo. Y ante todo sinceridad y empatía.

– ¿Cuál es el tema que más le ha marcado en su carrera?

–“Tu historia y la Mía”. Habla de una ruptura y de lo mal que uno se siente ante una situación que en ese momento te transporta al pesimismo total pero también es una historia de superación personal. Hicimos muchos arreglos al tema hasta que quedó como a mí me gustaba y creo que el resultado es muy bueno.

–Aunque el público que le sigue es muy joven parece que el amor sigue siendo la pieza angular que todo lo mueve...

–Por supuesto. Es una pieza universal que nos mueve a todos, y que nunca falte.

–¿Cuáles son los referentes musicales con los que desearía trabajar?

–Me encanta el rock y el rap. He seguido mucho a Despistaos y ya he tenido el honor de colaborar con ellos. Aunque no tenemos nada que ver, me encantaría tocar con Dani Martín o Hombres G porque he crecido con ellos, me han marcado. Y si estuviera viva, con Whitney Houston, porque ha sido una banda sonora en mi casa. Somos cuatro hermanos y ella siempre estaba de fondo.

–¿Con qué se van a encontrar sus fans vigueses el próximo viernes? ¿Alguna sorpresa?

–Voy a estar en Santiago, Vigo y A Coruña. Y a parte de comer marisco y beber vino voy a darlo todo en esos conciertos. Emoción, desconexión y una sorpresa especial que espero que se lleve a cabo. He invitado a Delgao a que se venga a tocar conmigo. Espero que al final pueda, sería genial. Yo ya le he reservado una habitación, así que va a ser un gran concierto, eso seguro.