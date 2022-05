“Tenemos que romper nuestra tendencia a lo conocido, a no salir de la zona de confort”

Doctora en Filología Hispánica por la UVigo y profesora de la Universidad de Bragança, Dotras ha investigado y publicado más de cien trabajos y libros sobre Cervantes, el Siglo de Oro y literatura infantil y juvenil, pero ocultaba su faceta como escritora en el cajón hasta que afloró durante la pandemia. Su primera novela, “Jugar al palacio de Rosa”, ya va por su segunda edición y en breve publicará un libro de relatos que también permanecían guardados.

–¿Hubiese visto la luz su novela sin la pandemia?

–Llevaba en el cajón 15 años. La guardé como todo lo que yo escribía, pero me estaba costando cada vez más guardar el secreto porque todo el mundo me preguntaba. En la pandemia todos nos planteamos muchas cosas y en esa reflexión más profunda pensé si quería seguir siendo una escritora de cajón y me lancé. Blanca Ripoll, profesora de la Universidad de Barcelona, me ayudó a presentar un proyecto editorial.

–¿Fue ella su primera lectora?

–No. Ella fue mi primera lectora con la idea de salir del cajón. Pero ya le había enseñado la novela a familiares, parejas, amigas muy íntimas o gente cercana del ámbito de la universidad. Mi primera novela, que acabé con 19 años y era horrorosa, se la di a leer a Darío Villanueva. Esto no se lo he dicho a nadie (risas). Era rector de Santiago en ese momento y también le fui pasando algunos relatos a lo largo de mi formación universitaria en Vigo. Siempre me dijo que tenía que dar el paso y después, las cosas de la vida, formó parte de mi tribunal de tesis. Algunos de los relatos que leyó en su momento aparecen en mi segunda obra con Libros Indie.

–¿Qué respuesta le ha llegado de su primera novela?, ¿le gusta a los vigueses reconocer a su ciudad?

–Lo que más ha funcionado es el boca a boca. Desde el inicio se me escapó de las manos y me gustaría que con la segunda edición todavía más. Hay una proyección desde el Vigo más antiguo al más moderno, desde el Vigo en el que yo escribí al Vigo en el que publiqué. Pero es un Vigo atemporal e incluso un poco distópico. Puede ser cualquier ciudad de costa, urbana e industrial, que busca una identidad propia y es muy jerárquica socialmente. Los protagonistas pertenecen a mundos sociales y económicos diferentes. Es esa mezcla tan de Vigo, esa visión social poliédrica. Y la novela también es muy irónica, con momentos muy sarcásticos. Vivo en Portugal pero siempre tengo un pie aquí. Es mi ciudad, la quiero, la amo, y la odio.

–¿Es una historia de amor?

–No. Hay una relación chico-chica, pero es más importante el peso de esos mundos sociales distantes. Hoy diríamos que no existen esas trabas sociales pero yo creo que sí. Y estas profundas fallas tectónicas sociales constituyen mi línea temática. A mis alumnos les pregunto qué es lo primero por lo que se interesan sus padres cuando empiezan a salir con alguien y todos dicen que su dedicación y la de su familia. Hace 700 años ya se escribía sobre esto. En la novela hay una historia sentimental, pero lo importante es que no puede funcionar porque la sociedad no lo permite. Ella pertenece a una clase más popular y él, más acomodada. Hay una tendencia a lo conocido, a no salir de la zona de confort y esto es algo que tenemos que romper. Yo pertenezco a uno de esos mundos, al acomodado, y soy la primera en reírme de mí misma y de las trabas, ridiculeces y cursilerías y convencionalismos que veo y yo misma arrastro. Parece que cuando escribía la novela quería romper lanzas y hoy sigo pensando lo mismo.

–¿Tiene un hilo conductor su libro de relatos?

–El fallecimiento en 2003 de mi padre, “Pelles” Dotras. Son mis vivencias de su muerte, de las previas y de las posteriores. Y resultan incluso más intensos, estomacales e incorrectos que la novela. Aunque Blanca me dice que tengo que sacar más mi macarrismo verbal (risas). Mi padre era muy conocido en Vigo y los relatos fueron como una catarsis. Me desnudo de todo en esos textos.

–También ha escrito un relato sobre violencia de género para el libro “Ellas” de la editorial Con M de Mujer, que se publicó el 8M.

–Fue la primera vez que escribí por encargo y me gustó que revierta en la Fundación Ana Bella. Me salió un relato visceral. Veo que al final es mi forma de escribir.

–¿Y está ya preparando alguna novela completamente nueva?

–Sí. Yo soy de escritura lenta porque trabajo muchísimo y además soy muy perfeccionista, releo y reescribo. Llevaba unos años escribiendo sobre una idea y ahora que ya he vaciado el cajón no puedo volver a meterlo ahí. He hecho la catarsis y una vez que das el paso piensas: “¿Por qué no lo habré dado antes?”. Estoy en el top ten de ventas y me siento muy agradecida a la editorial y a Luis Abril. Sea cual sea mi futuro, los tendré siempre presentes.