La detective del inglés medieval

A pesar de la humedad, las guerras o los incendios, más de un centenar de copias del poema medieval “The Prick of Conscience” (El estímulo de la conciencia), una especie de manual del buen cristiano, han logrado sobrevivir hasta nuestros días, lo que da idea de la gran popularidad que tuvo en su época, a finales del siglo XIV. La investigadora redondelana de la Universidad de Vigo Sara Albán Barcia analiza cinco de estos manuscritos escritos en los cinco dialectos medievales para diseccionar el tipo de grafía, el uso de abreviaturas y letras especiales o la decoración.

“A pesar de que fue muy popular, el poema ha permanecido casi sin ser estudiado. Hay otros, también muy importantes en su época, que han sido muy trabajados y lo seguirán siendo, pero “The Prick of Conscience”, a pesar de contar con tantas copias, ha permanecido casi escondido”, explica la autora, que ha podido aunar su pasión por el inglés y la historia.

Albán descubrió el poema en su trabajo final de carrera. Su directora, Nuria Yáñez Bouza, fue investigadora en la Universidad de Manchester, donde conservan varios manuscritos, y el acceso a las imágenes era sencillo. Y, cuando descubrieron lo poco explorado que estaba, decidieron ampliar el estudio con una tesis doctoral que incluye otras cinco copias custodiadas en Manchester, Oxford, en la biblioteca y en el Saint John’s College de Cambridge, y en la Catedral de Canterbury.

En 2018, Albán viajó a Manchester y tuvo la oportunidad de sostener el manuscrito original entre sus manos. “Fue una experiencia maravillosa y muy emocionante. Un sueño hecho realidad. Su tamaño es un poco inferior a un A3 de hoy en día y es muy difícil encontrar pergaminos tan grandes porque las piezas eran muy caras”, destaca.

Al año siguiente, viajó a Oslo para hacer una estancia con su otro tutor, Jacob Thaisen, y en 2020 la pandemia frustró su viaje a Reino Unido, por lo que el resto de manuscritos los estudió a través de las versiones digitales.

“Que hayan llegado tantas copias hasta nuestros días de un manuscrito significa que muy importante. En aquella época la gente aprovechaba los libros antiguos o que no usaba para encuadernar las nuevas copias que encargaba. Y también han tenido que sobrevivir a la exposición al oxígeno, que los daña muchísimo, las inundaciones, las guerras o las ratas”, comenta.

Las cinco copias están escritas en los dialectos medievales (norte-sur, sureste, Midlans, este y oeste) y Albán se centra en el prólogo: “El poema tiene siete partes en las que se abordan diferentes aspectos como los pecados, el purgatorio o el cielo y el infierno. Su extensión varía mucho de unos manuscritos a otros. Hay cinco grandes versiones del poema, algunas extendidas, otras con la longitud original y otras reducidas. Y dentro de ellas, muchas subversiones. El prólogo más corto que estudio ocupa dos folios por ambas caras y tiene 120 líneas. Y el más largo son siete folios y medio en dos columnas, casi mil líneas”.

Producción y tipo de escritura

Gracias a las guías publicadas, Albán describe el proceso de producción, el tipo de material en el que está escrito y de encuadernación o si el escribano disponía de todo el texto desde el inicio de su trabajo.

A continuación, explora la forma de escritura y el uso de las letras especiales, por ejemplo, los diferentes tipos de “r” y “s”. Y analiza si se utilizan al principio o al final de una palabra, el tipo de la letra que las precedía –si era más redonda o terminaba en una posición más elevada–, y la clase de vocablo en la que se encuentran. “Algunas se utilizan más en palabras léxicas y otras en preposiciones o pronombres”, apunta.

Otras letras especiales del inglés medieval son thorn –la “th” actual– y yogh –la “g” y todas sus variantes–. “Cuando tomaron el alfabeto romano, no encontraban todos los sonidos y cogieron letras de las runas como thorn o de la escritura insular, en el caso de yogh. Y aunque ya se han perdido se mantuvieron durante muchos siglos”, explica.

Albán también estudia la posición, tipo de palabra y caracteres que rodean a las abreviaturas, muy utilizadas en aquel momento para ahorrar material y tiempo: “Y analizo la relación entre la cantidad de abreviaciones y la zona geográfica. Si era más pobre necesitaban ahorrar pergamino, que era muy caro”.

Decoración

Excepto una copia en papel, un material accesible para muy pocos, el resto son pergaminos y todos están escritos con tinta negra. “Normalmente la decoración es en azul y rojo, ninguno incluye letras doradas o plateadas, lo que indicaría que fue muy costoso, ni una decoración excesiva. Solo pequeños detalles y, en algunos, el espacio sin decorar”, revela.

“Las iniciales decoradas funcionan como la puntuación actual e indican cuándo empieza una nueva parte del poema, o si se cambia del inglés al latín. Y varían de tamaño”, añade.

Concurso #Hilotesis

Albán es una de las investigadoras de la UVigo que participa este año en la segunda edición del concurso #Hilotesis de la CRUE para que los doctorandos den a conocer sus trabajos en un máximo de 20 tuits y con un lenguaje divulgativo.

“Lo más difícil es explicarlo con otro vocabulario, pero me ha gustado la experiencia. No todo es ciencia y tecnología. Le debemos mucho a las humanidades y descubrir qué pasó nos ayuda a entender el presente. Y está bien que la gente sepa que no solo nos enfocamos a la educación. En Vigo se investigan cosas muy interesantes y no solo en español”, reivindica.