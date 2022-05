El Concello proyecta en Balaídos seis “grandes conciertos” el próximo verano

El uso y disfrute de todos los vigueses en el estadio de Balaídos estará garantizado el próximo año más allá de las jornadas de Liga. El visto bueno del Concello a la utilización del coliseo celeste para el concierto de Muse el 8 de septiembre será solamente el preámbulo del regreso de los grandes eventos en su césped, ya que el gobierno local está preparando ya hasta seis nuevas citas en el próximo año.

Grandes citas

Así lo confirma el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, detallando que dos de ellos serán “macrograndes conciertos” y los otros cuatro de un alcance similar al de Sting. De esta forma y medio siglo después, los recitales de los Rolling Stones, Madonna o Dire Straits tendrán por fin sus herederos en el césped de la instalación municipal.

Meses de verano

Al contrario que en la cita de la banda británica, ubicada en jueves para no afectar al desarrollo del campeonato de Liga, la programación se concentrará entre finales de junio y el mes de julio para aprovechar el descanso de la competición que este año se retrasará ligeramente por el Mundial de Qatar. De esta forma, ni el césped ni el Real Club Celta se verán afectados por su organización. Con esta autorización se podrá dar respuesta por fin a una carencia histórica de la ciudad. Y es que a pesar de que su carácter popular y festivo ha cautivado a grandes nombres de la música que incluso han repetido en él, “había grupos que no querían actuar gratis para el público en Castrelos”, según reconoce el propio alcalde, alegando que pese a financiar el Concello su contratación se trataba más de una cuestión de caché o imagen de los músicos. Ya han sido varios los promotores que se han puesto en contacto con ellos para trasladar sus propuestas para unas citas que por sus necesidades no se podían celebrar en el auditorio del parque.

Castrelos

Sin embargo, el regidor quiere trasladar un mensaje de calma y confirma que el corazón de los conciertos de verano en la ciudad seguirá latiendo aún más fuerte en 2023. “Primero y como hasta ahora, cerraremos los doce gratuitos de Castrelos”, apunta, afirmando que además serán “todavía mejores” que la programación de este año en la que figuran Sting, Tanxugueiras, la gira de despedida de Serrat, Love of Lesbian, Hombres G o Lola Índigo.

Cachés

El regidor destaca que “Vigo y Balaídos son muy atractivos para los grupos” por su aforo y ubicación, pero que el gobierno municipal ha optado por esperar a tener más avanzada la reforma del estadio para atender las peticiones. Está previsto que en el invierno de 2022 quede finalizada la nueva grada de Marcador y durante el próximo año se derribará y levantará el lateral de Gol, por lo que con tres bancadas ya remodeladas podrá entrar de lleno en el circuito internacional. Por el momento no se conocen ni los cachés de los artistas ni los géneros ya que “está en el principio” el proceso para elaborar este cartel, pero el consistorio confirma que se tratará de “conciertos concretos” y no de festivales de varios días ya que cuentan con su propia producción y necesidades.

Otros organizadores

La celebración de estos seis grandes conciertos no condicionará tampoco el otro gran evento señalado la ciudad para el 2023. Caballero insiste en que la celebración del centenario del Celta es de “máxima importancia” y por eso reitera su garantía total a las solicitudes concretas que les lleguen desde el club. Además, y pese a la dura respuesta de Carlos Mouriño el jueves a través de un vídeo de ocho minutos en el que le aseguraba que al Celta “ya no lo engañaba más”, el regidor vuelve a ofrecer su cooperación económica para todos los actos que quiera desarrollar en el campo o la ciudad.

Pero podría no ser la única institución viguesa que dinamice la agenda de ocio del próximo verano ya que Caballero “no descarta en absoluto” la entrada de la Zona Franca en estos carteles. “Es altamente probable”, reconoce mientras recuerda la celebración del 75º aniversario del consorcio dirigido por David Regades. Y es que el traslado de su sede central al rectorado de la calle Areal podría no ser el único acercamiento de uno de los motores de Galicia a la ciudad.

El edificio de Gómez Román en Lavadores será de uso social

El proceso de recuperación de edificios históricos de la ciudad para uso y disfrute ciudadano continúa. El Concello ha iniciado los trámites para la compra del edificio diseñado por Manuel Gómez Román en la parroquia de Lavadores como antigua Casa de labradores, ubicado en la Avenida de Ramón Nieto 58.

Este edificio histórico de una institución centenaria destaca por su valor arquitectónico pero también por su funcionalidad. Cuenta con tres plantas de unos 200 metros cuadrados cada una por lo que podrá adaptarse a varios usos una vez esté finalizado el proceso de compra y rehabilitación; del que se desconoce el importe total de inversión al estar aún en los primeros compases. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, avanza que en él se situará una de las oficinas descentralizadas del gobierno municipal que ya han extendido por otros distritos. “Hay necesidad de inmuebles para actuaciones de iniciativa pública”, reconocen desde el Concello, por lo que el objetivo es destinarlo a “equipamiento o dotación para asociaciones culturales, deportivas o sociales”. Ya han recibido propuestas para que sirva como locales de ensayo de baile.

El regidor también vincula esta actuación con las que se están acometiendo en otras parroquias. Es el caso del Pazo da Raposeira en Sárdoma, donde aspiran a recibir 1,6 millones de euros de fondos europeos para una rehabilitación que en 2024 podría aprovechar como nueva sede de la asociación de vecinos. También el pazo Quiñones de León o Castrelos se incluyen en este lavado de cara de edificios centenarios. De esta forma, el nuevo uso para el inmueble diseñado por el creador de otros iconos de la ciudad como la Casa Muller, el edificio Simeón o La Panificadora podría estar listo “en unos dos años” según los plazos que maneja la corporación. En la actualidad es propiedad de la Cooperativa do Campo de Santa Clara y bajo el nombre de “O Almacén Cultural” cumplía servicio como sede de “charlas, exposiciones y encuentros culturales y profesionales” según su propia web.