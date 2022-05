La "realidad inasumible" de las Urgencias del Cunqueiro: 425 pacientes diarios

Agotados, estresados y desanimados, sin ser capaces de dar la respuesta asistencial que les gustaría y viendo minada su salud física y psicológica. Así describen los profesionales de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro la "realidad inasumible" que están viviendo en la actualidad en el servicio, en lo que no quieren que se convierta "en solo una denuncia más de los médicos o de los sanitarios".

Profesionales de Urgencias de todas las categorías se han unido para denunciar públicamente una saturación asistencial en el centro hospitalario vigués, puesto que según indicaron, en los dos últimos meses han atendido a una media diaria de 425 pacientes entre semana, una cifra que se ve rebajada los fines de semana a 400, lo que antes era considerado como "un pico de demanda asistencial". Asimismo, los sanitarios afirman que cada lunes tiene lugar una entrada de más de 450 pacientes al servicio y que el récord de asistencias tuvo lugar el pasado 12 de abril, cuando el servicio alcanzó las 500 atenciones.

Sin embargo, para la plantilla de la especialidad hospitalaria, esta cuestión va mucho más allá de la sobredemanda por parte de los pacientes. Y es que al margen del elevado número de usuarios y la complejidad de los enfermos que están llegando al servicio, que atribuyen a las dificultades de acceso a la red de Atención Primaria por parte de los pacientes, así como al envejecimiento de la población y la mayor comorbilidad, los sanitarios hacen referencia a que, desde que dio comienzo la pandemia, "Urgencias ha sido el único servicio abierto de forma continua para la atención sanitaria durante este tiempo", además de soportar una saturación asistencial "limitada por el espacio físico y la falta de recursos".

Estas deficiencias fueron expuestas a la dirección sin que se produjera ningún cambio significativo

Los sanitarios ponen sobre la mesa situaciones "negativas" y preocupantes, tales como esperas demasiado largas, carencia de camas de hospitalización, cuidados subóptimos y un aumento del riesgo de errores en el proceso asistencial. Según indicaron, estas deficiencias "fueron expuestas a la dirección del centro en múltiples ocasiones por los canales internos establecidos, presentando diversas propuestas de mejora sin que se produjera ningún cambio significativo".

Es por esto que desde el servicio de Urgencias hospitalarias se ha decidido alzar la voz contra "esta realidad inasumible laboralmente", que afirman que está produciendo "una situación de estrés, agotamiento, cansancio y desánimo en los profesionales, afectando de manera muy significativa a la salud, tanto física como psicológica, de los profesionales que conformamos este servicio". Asimismo, apuntan que esta situación no solo repercute sobre ellos mismos, sino que afecta directamente a la prestación asistencial, ya que alertan de que "los enfermos se ven atendidos en una situación de sobredemanda en unos espacios físicos y con un personal que no puede dar respuesta satisfactoria a todas las necesidades que abarca una atención de calidad en cuestión de tiempos e intimidad".

Garantizan que "lo que estamos denunciando no nos lo estamos inventado y queremos que la población lo sepa, que sepan que si tienen que esperar horas y horas es porque los profesionales no damos más. Y esto repercute sobre nosotros, pero también sobre los pacientes que llegan a Urgencias; no somos robots, ni los unos ni los otros".

Por otra parte, hacen referencia a que llevan semanas intentando seguir los cauces habituales, remitiendo a la Gerencia por escrito sus peticiones, escritos a los que aseguran no haber recibido respuesta y que consideran que fueron realizados en un tono "respetuoso" y comprensible, puesto que su principal demanda es "disponer de los medios adecuados para poder realizar nuestro trabajo en condiciones".

Infraestructuras inadecuadas y escasos recursos

Desde el servicio hospitalario insisten en que la asistencia y los cuidados "no está alcanzando los criterios de calidad adecuados, si tenemos en cuenta los estándares de diversas sociedades científicas y de las propias instituciones públicas" y, entre otras causas, achacan que se haya llegado a "una situación límite", debido "a un inadecuado diseño del espacio, a la escasa dotación de las infraestructuras y de plantillas con ratios alejados del ideal para una atención de calidad", a lo que añaden que "este hospital no está cumpliendo la finalidad para la que fue creado: solucionar la saturación de las urgencias y mejorar el confort e intimidad de los pacientes".

Solicitamos una dotación de personal suficiente para alcanzar los estándares de calidad, tal y como en otras áreas sanitarias, como en la de A Coruña

Los profesionales hacen hincapié en que la irrupción de la pandemia del COVID puso a prueba al sistema sanitario, todavía pendiente de resolver los problemas heredados previamente en los servicios, tras las puesta en marcha del Cunqueiro. En este sentido, la plantilla comenta que dicha responsabilidad fue asumida, a base de esfuerzo y dedicación, "sin que nuestra incertidumbre y miedos paralizaran nuestra labor, siendo más flexibles y más dinámicos en nuestros circuitos y roles para garantizar la mejor asistencia sanitaria posible a la población del área sanitaria, teniendo como motivación la mejora de la salud de las personas que acudían a nosotros".

No obstante, tras dos años de emergencia sanitaria, el personal defiende que "la pandemia no es excusa para no luchar por una atención de calidad y humanizada, y no nos resignamos a tolerar una inercia de dejadez y abandono por parte de la administración que conlleva, no solo una frustración para nuestra vocación de ayuda, sino también unas consecuencias inasumibles para la población a quien le damos asistencia".

Ante esta situación, desde el servicio de Urgencias del Álvaro Cunqueiro se solicita una modernización de las estructuras y espacios de la unidad "acorde a las necesidades de los usuarios y una dotación de personal suficiente para alcanzar los estándares de calidad y buenas prácticas siguiendo los ítems marcados por las sociedades, similar a las tomadas en otras áreas sanitarias, como en la de A Coruña".

Por último, los profesionales concluyeron destacando que "queremos que nuestra labor sea excelente y convertirnos en un hospital de referencia dentro del territorio nacional, por lo que tomaremos las medidas necesarias para alcanzarlas".

A la denuncia realizada por parte de los sanitarios, ya se han sumado los sindicatos. Así, desde la Xunta de Persoal del área sanitaria de Vigo han manifestado su apoyo a los profesionales de Urgencias "pola falta de resposta da Xerencia ás súas reivindicacións", señalando que "esta situación vén a sumarse ás dificultades derivadas das deficiencias estruturais denunciadas dende a entrada en funcionamento do Hospital Álvaro Cunqueiro e ás que evidenciou a pandemia, tanto no propio servizo de Urxencias coma no resto da sanidade pública da nosa área sanitaria".