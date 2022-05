Todo el mundo en Vigo habla de Muse, ¿sabes quiénes son?

A quien sea de Vigo y no haya escuchado nada en las dos últimas semanas de un grupo británico llamado Muse habría que sacarle de la burbuja en la que vive. Desde que el miércoles 27 de abril Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en la ciudad, dejase caer la posibilidad de que Balaídos albergase un concierto de la banda de Devon, no se habla de otra cosa. Las asperezas entre el Concello y el Ejecutivo autonómico se fueron limando con el paso de los días hasta que hoy pudo anunciarse oficialmente que Muse será el gran espectáculo del Xacobeo en Vigo el próximo 8 de septiembre.

En todo este tiempo muchos se habrán preguntado si Muse realmente merece todo este revuelo. ¿Quiénes son estos ingleses y por qué tanta gente mostraba su indignación al ver que se podía escapar la posibilidad de verlos en Vigo? Hablar de Muse es hablar de uno de los grupos más importantes e influyentes de la primera década de este siglo. La banda formada en 1994 en el pueblo Teignmouth (Devon, Inglaterra) por los polifacéticos Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme ha arrasado con sus directos por el mundo entero. Tras la publicación de ocho álbumes de estudio y más de 20 millones de copias vendidas, son conocidos por su espectacular puesta en escena que acumuló mas de 1,3 millones de entradas vendidas en su última gira. Además, son los autores de numerosos himnos del rock alternativo y han marcado a toda una generación de millennials gallegos que creció escuchando sus álbumes y bailando sus éxitos en discotecas como el Ruta (Santiago), el Mondo (Vigo) o el Playa Club (A Coruña).

Encontraron muy pronto el sonido que les definiría, aunque con el paso de los años fueron explorando nuevos ideas y tendencias. Con sus dos primeros álbumes ("Showbiz" y sobre todo con "Origin of Symmetry") tocaron y tiraron la puerta. Todo de golpe. Allí estaban temas como "Filip", "Muscle Museum" y algunos de sus grandes éxitos como "New Born", "Bliss", "Space Dementia" o "Plug in Baby". Publicaron un tercer trabajo más discreto —Hullabaloo—y después llegarían los aclamados "Absolution", "Black Holes and Revelations" y "The Resistance". Más temazos para sus seguidores.

En ese momento eran una de las bandas más cotizadas a nivel mundial. Sus conciertos llenaron estadios como Wembley o el Olímpico de Roma y hasta Danny Boyle quiso contar con ellos cuando le encargaron dirigir la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Muse tocó en directo "Survival", el primer sencillo de su séptimo álbum, "The 2nd Law". Con este disco se abre una etapa de exploración en la música de la banda. Muse sonaba a algo diferente que dividió a sus seguidores entre opiniones positivas y negativas. Una fase más experimental que llega hasta el día de hoy con la publicación de dos trabajos más, "Drones" (2015) y "Simulation Theory" (2018). A Vigo llegarán en medio de su nueva gira "Simulation Theory World Tour" en la que seguro presentarán temas de su noveno disco todavía no publicado, "Will of the People".

Su concierto en Vigo del próximo septiembre no será la primera vez que Muse y Xacobeo cruzan sus caminos. En la edición de 2010, el grupo reventó el Monte do Gozo (Santiago de Compostela) con un concierto ante más de 25.000 espectadores en un día en el que también estuvieron The Right Ons, el islandés Jónsi (vocalista de Sigur Ros) y los Pet Shop Boys.