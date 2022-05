La doble Reconquista del San Tomé

Una Reconquista en el plano educativo y en el sentido más figurado de la palabra. Es lo que vive ahora el IES San Tomé de Freixeiro por dos razones: han vuelto a organizar los intercambios de estudiantes y profesores una vez la pandemia ha dado permiso –la última vez fue en 2019–, y lo hacen con alumnos franceses. Un total de 35 jóvenes de cuarto de ESO y primero de Bachillerato –de entre 15 y 17 años– del centro de enseñanza vigués y otros tantos de entre 14 y 16 años del Lycée Fénelon de Clermont-Ferrand, capital del departamento del Puy-de-Dôme, en la región de Auvernia, participan en esta iniciativa.

Los vigueses estuvieron en el país galo hace un mes: conocieron Clermont-Ferrand, el Puy-de-Dôme, el museo de Michelin, Aviñón, Carcasona o la cueva de Lascaux, y disfrutaron de la nieve. Ahora, es el turno de los estudiantes extranjeros y de tres profesores, que llegaron a la ciudad el miércoles por la noche con lágrimas en los ojos de emoción y abrazos para olvidar una distancia que se acortó gracias a las nuevas tecnologías.

Los menores se comunicaron todo este tiempo a través del móvil. Lo reconocía ayer Marjane, de 14 años. Es su primera vez en España. Las pocas horas que había pasado en la urbe le bastaron para saber que es “muy verde y bonita”. “Es una muy buena experiencia. La familia de Vigo es muy simpática”, reconocía en castellano, ayudada por los profesores cuando le surgieron dudas. “Me apetece conocer mejor Vigo, ver el mar y comer marisco”, destacaba. A su lado, su compañero Jules, de 15 años, comentaba que este intercambio le permite saber más sobre la cultura española. “Es interesante. Solo conocía Cataluña”, indicaba, a la vez que le echaba piropos a la ciudad olívica. “Es bonita y agradable. Tengo ganas de ver el mar y visitar Santiago”, apuntaba.

Entre los estudiantes vigueses que forman parte del proyecto, está Carla, de 16 años. Reconocía que su vivencia en Francia fue genial. Su familia se mostró “superacogedora”. Destacaba, además, la “compañía” durante la travesía en bus. Ahora, vuelve a ver a su compañera de intercambio, con la que mantuvo el vínculo por medio de WhatsApp, Instagram y llamadas telefónicas. “También se comunica con mis padres; si no nos entendemos, usamos gestos”, señalaba. Quedarán con alumnos franceses, irán a la playa y degustarán comidas típicas, como churrasco y pulpo á feira.

Xandre, de 17 años, es otro de los jóvenes vigueses participantes. Destacaba que había disfrutado “al máximo” de su estancia en Francia. “Al principio, tuve un poco de miedo al no saber qué me iba a encontrar ni cómo iba a ser la familia, pero el primer día se me fue el miedo. Me di cuenta de que nos entendían perfectamente y mejoré mi nivel de francés”, aseveraba. El fin de semana, irá con su compañero de intercambio a la playa y le mostrará los secretos de Vigo.

Los estudiantes franceses estarán en Vigo hasta el próximo miércoles. Llegaron en avión a Oporto, desde donde pusieron rumbo a la ciudad en un bus. Conviven con las familias de los jóvenes vigueses, que se encargan de prepararles la comida cuando salen de excursión. En su estancia en Galicia, irán a clases y conocerán enclaves de la provincia. Ayer, visitaron las canteras de granito de Porriño por la mañana horas después de ser recibidos de forma calurosa en el IES San Tomé con canciones cantadas en francés, castellano y gallego. Por la tarde, recorrieron los atractivos turísticos del centro de la urbe y, después, se reunieron los 70 participantes en el centro educativo para merendar. El broche final: la puesta de sol en Samil.

Entre las actividades programadas: hoy, una salida a O Grove, donde harán una ruta en barco en la que podrán degustar mejillones y ver bateas; por la tarde, conocerán A Lanzada y Combarro. El fin de semana lo pasarán con las familias viguesas: algunas ya han organizado planes para ir a surfear o disfrutar de la experiencia de una tirolina. La única salida en la que participarán los 70 alumnos llega el lunes: harán un tramo de 2 o 3 kilómetros del Camino de Santiago y se acercarán después a la Catedral, con parada especial en el Pórtico de la Gloria. El martes, verán Baiona, los castros de Santa Trega, Tui y A Guarda. El miércoles, fin del viaje.

“A raíz de esta iniciativa, los jóvenes se interesan más por el idioma francés. Además, les ayuda a coger nivel: presentamos a muchos a exámenes para conseguir el B1 y el B2. También me anima a mí en mi trabajo. Aprendo muchísimo de ellos. Son chicos maravillosos”, indicaba el jefe del departamento de Francés del IES San Tomé, Luis Sanjurjo, con más de 15 intercambios a sus espaldas. Anotaba que son las familias las que se hacen cargo del coste de la vivencia.