Conciertos en Familia: la culpa la tienen Rasa y Rosanna

La buena música necesita buenos estudiantes, buenos profes, y buenos Conservatorios. Por eso, la Fundación Mayeusis los acoge a todos, con sus familias, este fin de semana (sábado a las 20h. y domingo a las 12h.), en una iniciativa de Rasa Biveiniene y Rosanna Ojea, que con una amistad singular y proyectos plurales, unen a los principales conservatorios de nuestra geografía gallega en conciertos que acercan a nuestros jóvenes al público muy pronto. La entrada es libre, para escuchar a una selección de alumnos que interpretarán a Chopin, Bach, Liszt... Y ojo que no solo se escuchará clásica, también jazz, porque el Mayeusis es puntero y también nuestro Concello, que apoya su Big Band juvenil gallega, dirigida por Joan Chamorro, que tocará en nuestro segundo Festival Jazz-Class.Parece que nuestra ciudad de Luz es también de Música, y cuando las instituciones apoyan las iniciativas de estas dos pianistas, ambas Galegas Destacadas (por el buen ojo de Marita Vázquez de la Cruz y Diálogos 90), el futuro brilla en las manos de nuestros más jóvenes y talentosos músicos. Así, se consolida un ciclo que comenzó en Vitruvia: Conciertos en familia. Porque la familia la ampliamos cuando nos sumamos todos. Ya que ellos tocan para nosotros, nos toca apoyarlos.

Vuelven a vender arte allí donde solo había pescado

¡Madita sea! Pero si parece que fue ayer cuando estaba en la plaza de abastos del Calvario dando besos y resulta que ya ha pasado un año. Claro, lo sé porque me acaban de anunciar que el próximo martes, Día das Letras Galegas, tendrá ya lugar otra edición, la séptima de su Mercado del Arte. . Sí, sí, los bancales de las peixeiras se llenarán otra vez de obras artísticas de unos 60 autores, ya sea en ilustración, pintura, cerámica, fotografía o joyeria. O sea que Esther y Alba, la pareja de hecho de No todo el pescado está vendido, coordinan todo un escaparate del arte donde habitualmente hay pescado. Pero claro, el movidón que habrá entre 11 y 21 horas, es mucho mayor porque tendréis dos conciertos: por la mañana, Paolo Pascual,; por la tarde, Indi Tumbita& The Voodo Bandits. Y oiréis también al cuentista Aroa Berjon, , sin que falte la comida de Pasito a Pasito. Y mas cosas.

Y el sábado, la cantina de Oia

Y e sábado, cena en La Cantina de Oia, a ver qué nos prepara la novia de Carlos Leiro, pero sobre todo a oír a los Supersonic, viejos combatientes del rock que allí tocan. Conviene que reservéis si no queréis quejaros luego. Buscad en Google.