La flota de Vigo en Valencia: he aquí el náutico desenlace

En las batallas gana el que no pierde. En Valencia la flota máster de snipe del Real Club Náutico de Vigo perdió en las mareas, pero ganó en los salones la amistad de la única presidenta en la historia del RC Náutico de Valencia, Marisa Arlandis. Me lo cuenta el vigués Xavier Viana, a modo de corresponsal de marinos vientos. Un viernes sin viento y 5 horas flotando en dos metros cuadrados de snipe: un reto de paciencia nivel Job. Dos mangas suspendidas y hasta otro día. El sábado, clase práctica de conocimiento del medio con un viento térmico made in albufera: el agua poco profunda se calienta y de pronto monta una corriente térmica oeste-noroeste. Divertida, pero mala de tratar si no eres de la zona. El domingo unas mangas luchadas a cuchillo con un montón de candidatos llegando a la virada en igualdad. ¡A virar a Cangas! gritaba alguno... olvidándose de traducir la orden a tres o cuatro idiomas europeos. O sea: ni caso. Al final, de la flota del Real Club Náutico de Vigo, con Antonio Correa, Ricardo Salgado, Javi Rasilla y Pablo Viana, sólo sobrevivieron Juanín Estévez y Pato de Haz, con un podio de terceros y el puesto 29 de Europa en la general. Y un truco geográfico: Valencia no está lejos si sabes hacer guardias para conducir sin parar.

¿Danza oriental? Pues tenéis en Vigo campeonato nacional A mí la danza oriental pero sí que siempre me han trasladado a esos mundos de las películas de nuestra infancia, las de mi generación, porque las de los niños de hoy ni se les parecen. ¡Qué danza, la del vientre! Me lo acaba de recordar Rebeca HaNun, instructora de danza oriental en Vigo, que este sábado y domingo coordinará en Vigo el Campeonato Nacional de Danza Oriental, al que se puede asistir como público a la Competición y a la Gala Show, del sábado 07 de Mayo a las 20.00 h en el Auditorio Municipal de Teis. Este Campeonato se realizará en siete sedes nacionales, las de Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Mallorca, Tenerife y Vigo, y en nuestra ciudad le toca ahora. Ya sabéis, hombres de poca fe: si queréis dedicarle una danza del vientre a vuestras damas, echad ahí una ojeada. Y el torneo de golf de AYUVI Y que me hace saber Adoración Palacín, presidenta de AYUVI, que el viernes (de 16 a 16) y el sábado (de 9 a 11 h y de 14 a 16 h) tendrá lugar en el Aeroclub su Tercer Tormeo Solidario a favor de esta asociación de ayuda a la vida. Por si os interesa.