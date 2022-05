Dos de cada diez hogares vigueses se enfrentan a la cuenta atrás para el fin de la calefacción central

España comenzará a aplicar en mayo de 2023 la medida ordenada por Bruselas hace ya más de una década y que pondrá fin en la práctica a las calefacciones centrales. El objetivo es reducir el consumo y, obviamente, que cada hogar pague por el calor que utiliza en lugar de hacerlo de forma proporcional al resto de viviendas independientemente de lo que cada una consuma. Para ello, en las comunidades de propietarios que tengan calefacción central (por lo general son las de mayor tamaño), deberá instalarse en cada piso un contador individual que mida el consumo exacto o, en caso de no ser viable, repartidores de costes que funcionen en cada radiador.

La inversión en la instalación dependerá de si se utiliza uno u otro sistema y lo asumirá directamente la comunidad de propietarios. En Vigo se calcula, según apuntan diversos administradores de fincas, que dos de cada diez hogares tendrán que cambiar su sistema de calefacción para adecuarse a la nueva normativa. Tanto las empresas instaladoras como los propios administradores están trasladando a los propietarios la necesidad de acometer esta actuación. Porque lo que es cierto es que de momento el volumen de solicitudes de cambio es todavía muy bajo.

Los administradores de fincas tienen que solicitar a los instaladores informes sobre la viabilidad de las obras, que son necesarias en los edificios construidos antes del año 1998, porque los inmuebles posteriores a esa fecha ya están obligadas a facturar de forma individual. “En mi caso, en las comunidades que llevo, el coste de amortización no es rentable, por lo que he solicitado informes negativos para no tener que cambiar la instalación”, explica Roberto González, de Segurcom. Precisamente una de las excepciones que plantea la norma es que los edificios en los que no sea viable ni técnica ni económicamente adaptar los medidores de consumo a la nueva ley no tendrán que hacerlo. Concretamente, si la inversión en las obras no es rentable, es decir, si no se recupera en un plazo de cuatro años, no será necesario cambiar el sistema de calefacción.

“Hay comunidades que no estarán obligadas a hacerlo”, asegura Jorge Simini, administrador de fincas de Terraminium. En una de los edificios que lleva Simini se están acometiendo precisamente en la actualidad obras de este tipo, y en este caso concreto el gasto es considerablemente elevado porque hay que cambiar toda la instalación tanto del edificio como de las propias viviendas (cañerías, etc.) porque la que había era ya demasiado antigua.

De todas formas, el fin de la calefacción central es una regulación que genera debate. Pues hay propietarios que defienden que este sistema les sale más rentable y otros que están a favor de la norma, concretamente aquellos que utilizan menos la calefacción que sus vecinos y que por tanto al facturar en función del consumo individual pasarán a pagar menos.