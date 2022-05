Poesía viguesa al otro lado del Atlántico

El festival vigués de poesía por excelencia cerró el pasado fin de semana su quinta edición en Nueva York. Inspirados en la poesía social de la Generación Beat, Vanesa Álvarez y Marcos de la Fuente, llevan más de una década organizando un evento de poesía que se va desplazando entre Vigo, Ciudad de México y Nueva York. Este año, en su edición estadounidense, han participado los artistas vigueses Lupita Hard y Malvares de Moscoso, que han sobrevolado el océano Atlántico para transgredir fronteras con sus textos.

Uno de los últimos representantes de los Beat, Lawrence Ferlinghetti, interpelaba a los poetas en su La poesía como arte insurgente: “En lugar de intentar huir de la realidad zambúllete en las carnes del mundo”. Y eso es, de algún modo, lo que consigue el Kerouac para los poetas que moviliza: “Es una experiencia muy enriquecedora. Conseguir traer tus textos a lugares tan lejanos es increíble. Además hemos creado una comunidad poética de apoyo entre gente que tenemos intereses comunes”, explica Lupita Hard poco antes de acudir a uno de los eventos del Kerouac en el Instituto Cervantes. “Es una suerte que ni siquiera el idioma sea una barrera, aquí hay micros abiertos en los que puedes escuchar versos lenguas que quizás ni conocías”, añade y explica que en Nueva York hay una gran comunidad latina que amplía el espectro de uso del castellano.

Pero en este evento, que lleva el apellido del pionero de la escritura espontánea, no hay barreras idiomáticas. Malvares de Moscoso, poeta reconocido por ser, entre otras cosas, integrante de la banda de hip-hop gallega Rebeliom do Inframundo, ha llevado sus poemas en gallego a los escenarios de una de las ciudades más grandes del mundo. Reflexiona sobre ello: “Aquí, esta mestura de culturas vívese con naturalidade. Non teñen eses complexos de inferioridade que ás veces padecemos. Cando recitamos en Cidade de México, puiden escoitar poesía nas súas linguas orixinarias”.

Gracias al nexo de unión que supone la atmósfera Kerouac para estos y otros artistas, la organización ya ha publicado dos volúmenes colaborativos de poesía, Latexo Beat y Poetry Fighters. Y no solo eso. Malvares ha creado vínculos en Estados Unidos y acaba de grabar dos videoclips con los artistas locales Bob Holman y Bonafide Rojas.