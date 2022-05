“La sociedad de consumo ha degradado el valor de lo colectivo”

Secretario de Estado del Ministerio de Derechos Sociales y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago (Madrid, 1964) ha ejercido como abogado en procesos como la querella contra George Bush por la violación de derechos en Guantánamo; o como acusación popular en el juicio por la detención de Augusto Pinochet o en el del asesinato del periodista José Couso. También tuvo un papel fundamental en las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano.

–¿Es nuevo eso de utilizar el término comunista como insulto?

–Para nada. Es una cosa absolutamente vulgar y anacrónica. El PCE siempre ha sido denostado por los poderosos que quieren conservar sus privilegios. De alguna forma, la intensidad del ataque de tus enemigos acredita lo acertado de tus posiciones. Sobre todo, viendo quiénes son los que realizan esos ataques. Son los que tienen mucho que perder ante el avance de las ideas de la izquierda y el progreso. Los mismos que para nada buscan el bienestar general ni la ampliación de derechos para todo el mundo, sin conservar sus privilegios antiguos. A nosotros no nos afecta nada que se utilice como un insulto.

–¿Cómo cree ha influido en el rumbo del Estado que en el Gobierno haya dos ministros con carnet del PCE?

–No solo hay dos ministros con carnet del PCE. Ha llegado a haber dos ministros más que han sido militantes de la Juventud Comunista y el PCE también. Lo importante es que una fuerza como Unidas Podemos, con todas sus confluencias, formen parte del Consejo de Ministros. Obviamente en UP conviven fuerzas distintas, pero lo fundamental es que todas ellas coinciden en la necesidad de transformar nuestro país. En ampliar derechos y en acabar con todo lo que tenga este sistema de injusto. Es decir, acabar con las explotaciones de unas personas sobre sobre otras. Ese ha sido el gran cambio que ha tenido este Gobierno. La entrada de personas como el Coordinador General de Izquierda Unida, Alberto Garzón, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es una militante de base, pero que sin duda alguna se ha convertido en la referente fundamental de Unidas Podemos en toda España. Y lo ha hecho, además, porque ha demostrado que es posible cambiar el modelo de relaciones laborales en nuestro país. Acuérdese de las consecuencias nefastas para el empleo que ciertas élites auguraban con la Reforma Laboral. Lo que ha acreditado la vicepresidenta con el trabajo con los actores sociales y el resto de compañeros es que ampliar derechos laborales mejora la vida de la gente. De toda la sociedad y no solo de los beneficiarios directos.

–¿Cuáles considera que son los mayores logros conseguidos desde su ministerio?

–Sin duda la puesta en marcha del Escudo Social. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por primera vez en la historia, es un ministerio de derechos sociales. En este país hemos pasado de hacer políticas sociales a elevar lo social a un derecho. Cuando esto se consigue, están a la altura de otros derechos civiles y políticos. Además, ha habido dos ministros. Primero Pablo Iglesias y, ahora, Ione Belarra. Les ha tocado nada menos que la llegada de la pandemia y la gravísima crisis social, económica y laboral y han conseguido desplegar ese escudo social. A nadie le cabe duda de que, si no llega a ser por este ministerio o porque UP está en el Gobierno, la crisis se hubiese abordado con recortes como en otras ocasiones de nuestra historia reciente. Aquí se han puesto en marcha ampliaciones de todas las prestaciones para las familias; todos los recursos que se han derivado a los Centros de Atención Social; también a los sistemas de protección de menores; todo lo que se ha hecho para garantizar las políticas de igualdad y los permisos de maternidad… Luego, este ministerio ha impulsado medidas muy importantes que no eran solo de su competencia como los bonos sociales energéticos, los bonos térmicos, políticas de arrendamiento, las prohibiciones de desahucios y, especialmente, la creación de un nuevo derecho: el Ingreso Mínimo Vital.

–¿Y qué aspiran a lograr en lo que les queda de legislatura?

–Hay que garantizar una Ley de Vivienda. Que lo que hasta ahora han sido medidas puntuales con los decretos del escudo social se estabilice en una medida permanente en la legislación española. Tiene que haber un control de los precios de los arrendamientos, en especial en las zonas más tensionadas. No puede ser que las familias tengan que destinar un porcentaje elevadísimo de sus ingresos al alquiler. La vivienda no puede ser un objeto de especulación ni un lujo, sino una necesidad. Luego es fundamental sacar la Ley de Familia, que contemplará medidas de igualdad y prestaciones para la crianza. Que cualquier niño o niña que nazca en este país tenga unos ingresos mínimos que le garanticen una vida digna. La infancia y la adolescencia son periodos fundamentales que determinan la vida de las personas. Debemos dotarle de una serie de garantías que le permitan tener una educación de calidad. También tenemos que derogar la Ley de Seguridad Ciudadana [Ley Mordaza], hay que recuperar los derechos que fueron recortados durante el Gobierno del Partido Popular. Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática. Tiene que haber ya un gran acuerdo que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. No puede ser que solo se le garantice a las víctimas de la violencia terrorista. Todas las víctimas son iguales, no tiene sentido esa diferenciación.

–Este año, el PCE celebra su XXI congreso. Lo hace, por primera vez en casi cien años, con dos ministros del partido en el Gobierno. No se veía desde Vicente Uribe y Jesús Hernández durante la Segunda República.

–Creo que es un congreso en el que el PCE tiene que hablarle a la sociedad. Tiene que hablarle al país y poner en valor la importancia que ha tenido nuestro partido a lo largo de la historia, pero sobre todo en los momentos más difíciles. La mejor forma de salir de las crisis es la participación de la izquierda en el diseño de las políticas contra la crisis. En concreto, con la presencia importante de los comunistas defendiendo los intereses generales. Así pasó durante los momentos más difíciles de la Segunda República cuando ocurrió el Golpe de Estado. Y así está pasando ahora cuando creíamos que la ultraderecha era un vestigio de la historia derrotada durante la Segunda Guerra Mundial por la mayor alianza de fuerzas progresistas que ha habido nunca. Pensábamos que ese fantasma nunca iba a resurgir con capacidad de gobierno, pero ya está aquí. La democracia está amenaza por una extrema derecha que es tremendamente liberticida. Eso es lo que explicaremos en nuestro congreso y a toda la sociedad. Que gracias a fuerzas como el PCE hay una garantía de desarrollo democrático. Por algún motivo al PCE durante la Dictadura se le llamaba ‘el partido’, porque durante demasiados años fue la única fuerza política que defendió activamente la democracia.

–En Galicia, el sindicato mayoritario, la CIG, muy vinculado al BNG, no comulga con el pacto acordado para la Reforma Laboral. ¿Teme que el nacionalismo gallego se haga con ese voto de la izquierda transformadora en Galicia?

–Es curioso porque la Reforma Laboral encontró la oposición de distintos sindicatos nacionalistas. Es obvio que no era porque no fuese una herramienta eficaz, eso se está demostrando. Esos sindicatos fueron utilizados por fuerzas políticas nacionalistas y, lamentablemente, antepusieron esos intereses políticos a los de los trabajadores y trabajadoras. Se vio el día de la votación en la preocupación de las fuerzas nacionalistas que no votaron la Reforma Laboral pero que creían que iba a salir adelante. Salió adelante y, ahora, los sindicatos nacionalistas que tuvieron un discurso más beligerante tachando el texto de engaño ven cómo los datos no les dan la razón. Están subiendo los salarios y no solo por la subida de los SMI, sino por la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa. O por la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

–Este año celebramos el cincuenta aniversario de las huelgas de 1972. En aquel momento, la actividad sindical estaba mucho más extendida en la sociedad civil que ahora. ¿Cree que nos hemos acomodado?

–De alguna forma, la sociedad de consumo ha degradado el valor de lo colectivo, de la colaboración y del apoyo mutuo entre las personas. Convertir los valores individuales en el máximo valor es un error porque el ser humano vive en sociedad. Esa prevalencia de lo individual sobre lo colectivo es lo que ha debilitado todos los sistemas sociales de organización. Aún así, España es un país que tiene unos sindicatos fuertes comparado con países de nuestro entorno. Las organizaciones españolas con más afiliados son los sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras siguen siendo conscientes de que sus derechos no se los regalan sus empresarios. Si España es hoy una referencia en derechos laborales es porque los sindicatos de clase han sabido trabajar junto al Gobierno para garantizarlo. Europa observa nuestra Ley Rider, es la primera vez que se ha conseguido domesticar el algoritmo.