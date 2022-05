Buenas noticias para nuestro audiovisual. La serie Un asunto privado, rodada por la gallega Bambú Producciones para Amazon Prime Video, ha sido seleccionada para competir en la Sección Oficial de la 61 edición del Festival de Televisión de Monte-Carlo, que se celebra del 17 al 21 de junio.

Esta producción —única española nominada esta edición en la categoría de Ficción— se rodó en Vigo principalmente y también en otras zonas como Pontevedra, Combarro, Tui, Fornelos de Montes y Baiona desde octubre de 2020 y hasta mediados de 2021. Entre otras localizaciones, en Vigo rodaron en el Casco Vello, Club Náutico de Vigo, Plaza de Compostela, Policarpo Sanz, Bouzas, en las islas Cíes, astillero Vulcano, Hotel Bahía y en el Teatro García Barbón. Un equipo formado por casi un centenar de personas se instaló en Vigo durante esos meses creando gran expectación entre los vigueses, especialmente en el rodaje de las escenas de acción, y generando un importante retorno económico para la ciudad.

“Estamos muy orgullosos de que Un asunto privado haya sido seleccionada en el festival más reconocido de la televisión en Europa y estamos muy contentos porque va a dar muchísima visibilidad a la serie y que, cuando se estrene, ya tenga un sello de calidad”, comenta Teresa Fernández-Valdés, directora de Bambú Producciones y creadora de la serie.

La productora pontevedresa asegura que rodar en las Rías Baixas fue “un auténtico placer que yo como gallega estaba deseando”. Fernández-Valdés destaca que Vigo “es un plató maravilloso que nos vale para cualquier ficción”. “Tuvimos que transformar la ciudad porque la historia está ambientada en los años 40. La labor de postproducción ha sido muy importante pero Vigo ha quedado muy lucida con sus grades calles, la ría y el puerto reflejados. El reparto estuvo fascinado viviendo durante esos meses aquí, comiendo de lujo y con la atención y cariño propios de los gallegos, por lo que estoy muy agradecida”, añade.

La serie de ocho episodios está protagonizada por Aura Garrido (Malnazidos, El Ministerio del Tiempo) y el actor francés Jean Reno (El perfecto asesino, Azul profundo) y se estrenará próximamente —la productora aún no han querido desvelar la fecha— en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios.

El reparto se completa con actores muy conocidos como Ángela Molina, Alex García, Gorka Otxoa, Tito Valverde y Andrés Velencoso, entre otros, a los que se unen rostros gallegos como Carlos Villarino (Antidisturbios), Toño Casais (Fariña), Nerea Portela (La línea invisible) o Adrían Ríos (Instinto).

Esta trepidante y divertida ficción retrata la lucha de una mujer en contra de los estereotipos de la época para seguir sus sueños. A finales de los años 40 en Galicia, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga (Aura Garrido), se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor (Jean Reno). Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impedirán que finalmente descubran la verdad.

La serie está dirigida por David Pinillos, María Ripoll y Daniel Aranyo.

Un asunto privado peleará por la Ninfa de Oro de Montecarlo contra Ida’s Novel (Hungría); Made in Oslo (Noruega); Martha Liebemann, (Alemania); The Offer (EE UU); The terminal list (EE UU); The Tourist (Gran Bretaña); Trom (Islas Feroe) y Vincenzo Malinconico, Avvocato d’Insuccesso (Italia).