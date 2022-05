Puede sentirse Redondela contenta porque un redondelano de nacencia, de la cosecha de 1966 y apellidos choqueiros de toda la vida recibirá si nada se pone en contra el título de Hijo Adoptivo de Salamanca. Hablo del sacerdote Manuel Muíños, estudiante en el Seminario de Tui pero que desarrolló la mayor parte de sus estudios, como los teológicos, en Salamanca, y allí se ordenó en 1995. Muñoz ejerció como párroco en unas 15 localidades salmantinas pero su mayor proyección en los 34 años que suma en esa tierra fue en la ayuda a los necesitados, concretamente a los afectados por diferentes adicciones. Por algo es patrono fundador y presidente del Proyecto Hombre Salamanca y Director Gerente de la Fundación Alcántara, además de dirigir un Centro de Día y una Casa de Reinserción. Desde luego, “Manoliño o do Muro”, como le llamaban los muchos que le quieren en su pueblo, se ha ganado a pulso no solo el título de Hijo Adoptivo de Salamanca, sino de ilustre de Redondela. El jueves se confirmará.

Se fue Pancho Díaz, quien fuera cónsul de Cuba en Vigo

En espacio ideológico muy diferente estaba de este sacerdote de quien vamos a hablar, aunque de seguro se entenderían bien personalmente. Me entero por Xosé Manuel García Crego con casi un año de retraso como él de la muerte del cubano Francisco Díaz Concepción, “Pancho”, quien fue cónsul de Cuba en Vigo en los años 1987 a 1992. Pancho fue, claro, muy conocido entre gente amiga de Cuba, como la cercana a la asociación Francisco Villamil, pero también en otros ámbitos como el del empresariado, sobre todo del mar, por las activas relaciones económicas que fomentó con Cuba. Yo le conocí muy de paso pero me asombraba su activismo, esa simpatía natural y don de gentes que, unido a ese dinamismo, le hizo muy presente en la ciudad en los años en que estuvo en ella. Por eso lo contamos, aunque su muerte se haya producido en julio del año pasado y aquí no haya llegado información de ella. Fue el representante diplomático de Cuba en Galicia, Asturias, Castilla, León y Zamora, cuando el consulado tenía su sede en Vigo,. Me cuentan quienes saben que por su respeto a las personas, por su honestidad, jovialidad y espíritu amistoso, tanto Pancho, como su esposa, Margarita Fernández Clúa y su hijo Ernesto dejaron en los lugares por los que pasaron un recuerdo indeleble. Murió en su casa de Santa Clara de un derrame cerebral y dejó memoria de una historia al servicio de Cuba como maestro pero también como combatiente con la llegada de Fidel. Una historia digna de unas memorias.