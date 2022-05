Los pacientes pierden el miedo a entrar en los centros de salud

La normalidad va recuperándose poco a poco en los distintos ámbitos sociales, económicos y laborales. Especialmente desde el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. En los centros de salud (donde hay que seguir utilizando el cubrebocas, al igual que en hospitales, residencias y farmacias), también se está ya volviendo a la realidad que se vivía antes de la pandemia. “La gente parece que por fin ha perdido el miedo a venir a los ambulatorios”, asegura Alberto Pazos, médico en el centro de salud de Pintor Colmeiro.

Y es que hay personas que llevaban más de un año sin pedir una cita con su doctor de cabecera pese a necesitarlo simplemente por el temor a un posible contagio con coronavirus. Esta circunstancia ha generado precisamente que enfermos crónicos lleguen al facultativo con claros signos de descompensación en sus respectivas dolencias y otras personas acuden a su cita con síntomas “muy preocupantes” y sospechosos de padecer enfermedades graves, especialmente cáncer.

Así, la demanda de asistencia en Atención Primaria, a tenor de las percepciones de los propios profesionales sanitarios que se encuentran a diario atendiendo a la población, se sitúa ya en niveles anteriores a la pandemia. Precisamente desde que no es necesaria la utilización de la mascarilla en los interiores salvo en ámbitos sanitarios, a los ambulatorios están llegando un mayor número de personas con síntomas sospechosos de estar infectados con COVID. No obstante, hay que recordar que los médicos de familia únicamente solicitan ya un test del coronavirus en casos muy concretos, especialmente a aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables, como embarazadas, mayores de sesenta o personas que han recibido el trasplante de un órgano, entre otros. A esta actividad relacionada con el COVID que continúan haciendo los médicos de los centros de salud hay que sumar las llamadas de personas que dan positivo en un autotest comprado en la farmacia y que llaman al propio ambulatorio o al teléfono habilitado por la Consellería de Sanidade para informar de su situación y saber cómo proceder.

Y la percepción que tienen los profesionales es que hay un número mucho mayor de casos COVID que los registrados de forma oficial, principalmente por el hecho de que hay personas que aunque tengan síntomas no se ponen en contacto con su médico ni tampoco se hacen una prueba autodiagnóstica y obviamente por la relajación en los protocolos, que dicta que las personas contagiadas pero que no tienen ningún síntoma ya no tienen que hacer cuarentena. De momento, no obstante, no tienen la percepción de la cercanía de una potencial séptima ola.

“También estamos notando un aumento de pacientes con bronquitis aguda, reacciones alérgicas propias de esta época del año o procesos gripales”, asegura Susana Aldecoa, facultativa en el centro de salud Rosalía de Castro-Beiramar y presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec).

La prueba además de que la gente ha perdido el temor ya de forma definitiva (o eso se espera) a acudir a los centros de salud es que el porcentaje de citas telefónicas y presenciales se sitúan ya a un nivel similar, cuando hasta hace apenas un mes el volumen de atenciones a distancia era mucho mayor que en el propio ambulatorio. Es más, es habitual ahora ver colas en las recepciones de los propios centros de salud de pacientes que quieren pedir cita ya sea para consulta, una analítica o simplemente intentar resolver alguna duda con el personal administrativo. Ayer sin ir más lejos la fila en el ambulatorio de La Doblada llegaba al exterior.

“Pero todavía hay personas que piden cita telefónica y les tenemos que decir que vengan a la consulta porque es necesario hacer una valoración en persona”, asegura Susana Aldecoa.

Los facultativos temen en algunos casos la llegada del verano, cuando los centros se ven mermados a nivel de personal porque no se puede sustituir a los trabajadores que se van de vacaciones. Es más, en la actualidad ya hay facultativos que atienden a más de cuarenta pacientes en solo una jornada, en una agenda diaria con las citas preestablecidas a las que hay que sumar las urgencias que llegan y también posibles salidas en el domicilio que los médicos de Atención Primaria tienen que realizar.

Veinte familiares agreden a sanitarios en el Cunqueiro

El sindicato FeSMC-UGT denuncia una agresión en el servicio de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro ocurrida en la tarde del domingo. Concretamente, un grupo de más de veinte familiares accedieron violentamente a la zona forcejeando no solo con el equipo de seguridad sino también con el propio personal sanitario. Dada la gravedad de lo ocurrido, y al ver que no se podía garantizar la seguridad de los trabajadores ni de los usuarios presentes en urgencias, el personal de seguridad se vio obligado a solicitar el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los cuales desplazaron cinco dotaciones para tomar el control de la situación.