Rufus Wainwright volverá a Vigo, donde ya actuó en 2010 y en 2016, este verano en el marco del programa de los Concertos do Xacobeo. Será la única fecha del artista en Galicia dentro de su gira europea de presentación de su último disco, Unfollow the Rules. Las entradas para el directo que el cantante y compositor de culto ofrecerá el sábado 2 de julio en el Teatro Afunción de Vigo saldrán a la venta este jueves, 5 de mayo, a partir de las 12:00h, a través de la plataforma online Ataquilla.com. Los billetes costarán entre 18 y 33 euros, más los gastos de gestión.

El multipremiado cantante y compositor Rufus Wainwright llegará a Galicia para presentar en directo, en formato solo, su disco Unfollow the Rules, un álbum de madurez con el que el artista regresa a las salas para vivir la música en directo tras dos años de paréntesis. El trabajo supone su vuelta al pop, elegante y suntuoso, en una “soberbia colección de canciones y grandes éxitos”, según ha elogiado la crítica.

Sobre la gira, Wainwright ha dicho dijo: “Estoy emocionado de hacer una gira por Europa con Unfollow the Rules. Siempre me he sentido como en casa artísticamente allí y mi esposo y yo tenemos una casa en Berlín, así que puedo pasar algún tiempo allí e, incluso, tocar en su ciudad natal. Muchas de mis referencias musicales tienen raíces europeas. Considero Unfollow the Rules mi primer álbum completamente maduro; es como un ‘sujetalibros’ al comienzo de mi carrera”. Y añade: “Con cada nuevo concierto que sucede, mío o de otros artistas, siento que vamos volviendo un poco más a nuestra vida normal. Experimentar la música juntos me da esperanza y confianza de que, colectivamente, superaremos la experiencia aislada y desgarradora de los últimos dos años”.