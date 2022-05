Caballero triunfa en las bodas civiles: oficia casi el 75%

El fenómeno Abel Caballero en la ciudad también se deja ver en los enlaces de las parejas que deciden sellar su amor por la vía civil a través del Concello, que tienen la capacidad de señalar qué miembro de la corporación municipal prefieren que sea el maestro de ceremonias en el momento de elegir la fecha de la boda. La entidad municipal registró 127 enlaces en total. El alcalde olívico ofició la gran mayoría: 95 –casi el 75%–.

Un año más, gana por goleada a los concejales que forman parte de la lista. Y, de esta vez, lo hace con más tantos que en años anteriores. En 2018, de las 139 bodas que se celebraron en instalaciones municipales, un total de 87 fueron oficiadas por Abel Caballero. En 2020, año atípico por el protagonismo del COVID-19, fueron 45 de 88.

En el segundo lugar, aparece la edila de Igualdade y Normalización Lingüística, Uxía Blanco, que fue escogida para oficiar 14 bodas. La tercera posición es para el responsable del departamento de Facenda, Jaime Aneiros, con ocho. Los concejales Ángel Rivas –Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas especiais– y Yolanda Aguiar –Política de Benestar Social– fueron los testigos de dos. Con un enlace cada uno, están la concejala Ana Laura Iglesias; el portavoz municipal, Carlos López Font; el concejal de Educación, Gorka Gómez; la responsable de Urbanismo, María José Caride; y los portavoces de Marea de Vigo y BNG en el Ayuntamiento, Rubén Pérez Correa y Xabier Pérez Igrexas, respectivamente. Como es habitual, la mayoría de los enlaces celebrados en dependencias municipales se certificaron en los meses centrales del año: entre mayo y septiembre.

Los escenarios municipales

Los casamientos civiles en el Ayuntamiento de Vigo se celebran, siempre y cuando estén disponibles, en los siguientes lugares, días y horas: Pazo-Museo Quiñones de León (avenida de Castrelos): sábados que no sean festivos a las 12.00, 12.30, 13.00, 18.30 y 19.00 horas; Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (calle Abeleira Menéndez, 8): viernes que no sean festivos a las 13.00, 13.30, 18.30 y 19.00 horas; y Casa do Concello (Praza do Rei): viernes que no sean festivos, de manera excepcional y por causas debidamente justificadas o de necesidad, tras la autorización de Alcaldía, se podrán celebrar enlaces civiles en las instalaciones municipales que se determinen. La mayor parte de las parejas escogen el Pazo-Museo Quiñones de León.