Homenajeando a la película protagonizada por Fernando Tejero del 2005; la llegada de Muse a Vigo está a punto de convertirse en "el concierto más largo del mundo". Después de que este lunes Xunta y Concello bajaran el tono poniendo fin a la guerra de comunicados de la semana anterior, este martes ha sido Abel Caballero quien ha dado el siguiente paso para que el grupo británico pueda llegar a Vigo al ofrecer una reunión a Alfonso Rueda esta misma semana.

El alcalde de la ciudad anunciaba en rueda de prensa que esta misma mañana ha enviado una misiva al vicepresidente y responsable de Turismo y el Xacobeo para una entrevista "lo más rápidamente posible que pueda ser, si puede ser esta semana" para llegar a un acuerdo.

Ante los previsibles problemas de agendas del futuro presidente de la Xunta y el Partido Popular de Galicia, Caballero hace extensible el ofrecimiento "al conselleiro o conselleira en el que él delegue", ya que cree que es lo adecuado al ser él quien ofrece la reunión.

El regidor insiste en que por el momento no se ha recibido ninguna solicitud "ni de la Xunta, ni de la promotora ni del Celta" para celebrar un concierto de Muse en Vigo e ironiza: "ciencia infusa todavía no tengo".

Al mismo tiempo, Caballero considera "sospechoso" que dicha petición no se haya producido todavía de manera formal y se pregunta: "Si quieren usar el estadio que es propiedad del Ayuntamiento, ¿por qué no lo hacen?".

Su cambio de tono también se ha extendido a las consecuencias que podría tener este concierto en la construcción de la grada de Marcador: "las obras se tendrán que parar pero seguramente es asumible". De esta forma, y a la espera de conocer la fecha o las valoraciones de los técnicos, restaba importancia a los retrasos y costes que podría tener esta paralización de la reforma de Balaídos que él sitúa en "unos días".

Rueda "tiende la mano"

Minutos antes, el aún vicepresidente del gobierno autonómico participaba en la ciudad en la inauguración del nuevo paseo de As Avenidas. Al término del mismo, mostraba a los periodistas su "vocación y obligación de tener las mejores relaciones posibles" con todas las administraciones; algo que incluye a la primera ciudad de Galicia. Sin embargo, Rueda cree que no depende solo de una parte y lanzaba un mensaje a Caballero: "si sigue en la política de la confrontación, de que hay que oponerse por sistema, será difícil".

Es por ello que afirma que "tiende la mano" y cree que muchas de las cosas que ha hecho la Xunta en Vigo se podrían haber hecho más rápido" si no hubieran tenido una "oposición del Gobierno de Vigo", algo que cree que no sucede en otros sitios.

En el mismo evento, la delegada territorial de la Xunta mantenía su postura de que el concierto ya fue solicitado por el Celta a través de su escrito del 4 de abril aunque el propio club haya insistido en que el mismo era únicamente para su centenario. Al mismo tiempo, Marta Fernández-Tapias apunta a que no se ha cerrado la puerta a la llegada a Vigo o Galicia, como mucha gente cree tras lo anunciado la semana pasada.