“En cuatro años hemos conseguido sanear las cuentas del club por completo”

El actual presidente del Círculo Mercantil, Daniel Viñas, acaba de presentar su candidatura para la reelección al mando del club. Hace cuatro años, se hizo con el timón en una situación económica extremadamente delicada. En 2017 las cuentas estaban en negativo por más de medio millón de euros y, al cierre de 2021, el superávit rozaba los cien mil euros. Tras celebrar la asamblea de socios que ha aprobado las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el 2022, Viñas atiende a FARO para analizar las claves de la legislatura que termina y los objetivos de la que comienza.

–En la última entrevista que le hicimos, a menos de media año de terminar su mandato, hablaba de echarse a un lado. ¿A qué se debe el cambio de decisión?

-En la directiva consideramos que el club es de todos y entonces creíamos que debíamos echarnos a un lado para que viniesen otros socios a tomar las riendas. Que siguieran la misma línea de trabajo, pero que aportaran otra fuerza y otras perspectivas. Pero faltó gente que diese ese paso adelante con valentía y nos hemos visto en la situación de volver a presentarnos para evitar que el club se quede sin gobierno.

-Podemos afirmar que usted será de nuevo el presidente. ¿Cuáles son sus objetivos principales de cara al futuro?

-Cuando empezamos el primer mandato tuvimos un reto muy importante que era darle una vuelta a la mala situación que teníamos entonces. Para que la gente se haga una idea, al cierre del ejercicio de 2017, el club estaba en menos 588.489 euros y, ahora, al cierre del 2021, estamos en positivo por 96.231 euros. La evolución y el cambio a la situación económica del club es increíble. Me entristece que nadie haya tenido la valentía de hacerse con un proyecto muy bien encaminado, no como cuando lo cogimos nosotros. Ha sido la legislatura más difícil de la historia del Mercantil, pero con el esfuerzo de todos, hemos conseguido una situación muy favorable. Y concretando en lo que me pregunta, ahora tenemos que centrarnos en fortalecer nuestras fuentes de ingresos.

-¿Cúales son las claves para seguir creciendo en número de socios?

-Para empezar, conviene aclarar que el Círculo Mercantil no es un lugar elitista ni mucho menos. Es un espacio cultural, deportivo y familiar. Tenemos más de 35.000 m² con instalaciones seguras y llenas de actividades. Además, si lo comparas con otros clubs, tenemos unas cuotas muy baratas, en torno a los treinta euros para personas individuales y sobre sesenta para familias. Y además, en esa comparación, tenemos la mejor infraestructura y a diez minutos de Vigo.

--Con la salubridad financiera de la que ahora gozan, ¿prevén nuevas inversiones para los próximos años?

-Nuestro plan estratégico nos guía. Cualquier inversión que hagamos tenemos que ser capaces de concretar qué retorno nos va a devolver.

-¿Qué le diría a vigueses y viguesas para que descubran este espacio?

-Yo creo que la clave es que ofrecemos un ocio familiar. Mientras tus hijos juegan al fútbol o están en la piscina, padres y madres pueden estar jugando al pádel, en la sala de lectura, o en el sitio que más a gusto estén. Todo sin preocupaciones. Todos tienen actividades para realizar.

-Cuando parecía que nos recuperábamos de la COVID-19, llega la guerra. ¿En qué situación se encuentra el Círculo Mercantil tras el golpe de la pandemia y ahora esto?

-Por suerte estamos en un momento muy estable en el club. Evidentemente, esta situación no ayuda, con una posición de crecimiento económico sería mejor. Pero como nuestras cuotas son pequeñas, la mayoría de los socios aprovechan las instalaciones.

-¿En qué situación se imagina al Círculo Mercantil en cuatro años?

-Me lo imagino mucho más moderno. Con mejor tecnología y en la línea de la inmediatez que hoy se reclama desde la sociedad. Que todo sea más fluido. De hecho, ahora nos toca mejorar en la comunicación con el socio. Simplificar todas las acciones del afiliado, por ejemplo a la hora de reservar instalaciones y apuntarse a actividades.

-Por último, ¿qué planean para este verano?

-Pues una de nuestras actividades estrella para los niños, que son los campamentos. Los hacemos de fútbol, pádel, tenis, multideporte... Tenemos una oferta enorme y la respuesta de la gente que lo prueba es genial. No hace falta ser socio para apuntarse y cada vez vienen más niños y niñas. Mi propia experiencia cuando era niño y las experiencias de los niños que veo ahora lo confirman. Además, tenemos gente joven que lo lleva que pone toda su pasión en ello.