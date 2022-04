Un flota de olívicas velas a la conquista de Valencia

Podían ser carne de sillón y siesta por su edad, pero míralos ahí, arrastrando sus remolques a la carretera para llevar los barcos del Real Club Náutico de Vigo hasta Valencia, donde se disputa el Campeonato Europeo Máster de Snipe. Casi nada, 925 kms de marcha. Abandonando por unos días sus negocios de hostelería y sus profesiones en ingeniería naval, el sector eléctrico, la arquitectura, el diseño 3D o los juzgados, los Pato de Haz, Ricardo Salgado (delegado en Vigo de la clase Snipe) y Pablo Viana van dispuestos a exhibir las credenciales exigidas: sumar al menos 80 años por barco, 45 años mínimo el patrón. Se sienten herederos de aquellos pioneros vigueses que en el siglo pasado formaron la primera flota española de snipe: los míticos Cholo Armada, Fernando Massó y los Freire, Rasilla, Cervera, Santander, Andrade, Cristo, Amarelo y Ogando. Mientras dudáis si darle de nuevo al play y pasar al siguiente capítulo de vuestra serie favorita, recordad que unos vigueses se baten en Valencia en un mar de velas contra 125 tripulaciones europeas, a 6 mangas en 3 días. Empezó ayer, aún quedan por disputar hoy y mañana ¡Viento en las velas!

La regata más larga y un pueblo de moda: Crecente

Me dice Manuel Seoane que la Gold River Race , que se celebra el 13, 14 y 15 de mayo, va viento en popa. Empieza el 13 de mayo, día en que la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría y debe ser que, aparte de la Xunta y ayuntamientos ribereños, la Reina de los Cielos le dio protección también a esta regata de ultramaratón, una de las más larga del mundo, 110 kms por la Galicia interior y norte de Portugal, entre el Sil, y Miño. Por un problema de agua no va a poder partir de Crecente, cosa que enfada a su alcalde García-Luengo, pero que no se queje. Como me dice Alfredo Iglesias Metopas, Crecente está de moda porque allí inaugurará, en Alveos, la bodega de Vega Sicilia, tiene un precioso mirador, rutas inolvidables... y hasta el Palancas para comer a gusto.

Mayeusis: un día grande

¡Qué día el de hoy en para el Conservatorio Mayeusis! En el Día Internacional del Jazz, colabora con el Ayuntamiento en el primer concierto de la big band catalana, Sant Andreu Jazz Band y la big band juvenil gallega, Imagine Jazz Orchestra en Vigo. Como se sabe este proceso comenzó en el seno de este Conservatorio, y a la triunfal orquesta joven catalana que dirige Joan Clamorro se suma hoy en el cine Salesianos la que secreó en Vigo auspiciada por Mayeusis: la Imagine, de niños y jóvenes.