El oro vigués de la Olimpíada Galega de Economía

El vigués Lucas Estévez se hizo el pasado fin de semana con el primer puesto en la Olimpíada Galega de Economía, la máxima competición comunitaria de esta rama de la ciencia en toda Galicia. ¿La clave que lo ha llevado a lograrlo? “Estar tranquilo e sen presión. Así é como mellor funcionamos”, explica este joven estudiante de segundo de bachillerato del IES Alexandre Bóveda. Su estrategia la lleva a rajatabla. El día de la competición, él, junto a otros tres compañeros que también participaron, viajaron juntos en coche hasta A Coruña: “Eu era o único que non estaba cos apuntes repasando e foime bastante ben”, bromea Estévez. En vista del éxito en su manera de enfrentarse a este tipo de pruebas, explica que replicará el método para la Selectividad.

Aunque se haya erigido como el mejor estudiante de economía de su generación en Galicia, este vigués no elegirá la carrera homónima para desarrollar su futuro profesional. Se decantará, si consigue la nota suficiente en los exámenes de la renombrada ABAU que tendrá lugar a comienzos de junio, por el grado en Historia de la Universidade de Santiago. Al igual que con las pruebas de las Olimpiadas, Lucas está tranquilo: “Creo que levo unha media boa e o exame de Selectividade debería ir tamén nesa liña”. Aunque resulte curioso, Lucas no es el mejor “en notas” de la clase de Economía del IES Alexandre Bóveda: “Si que é unha das materias que máis me gustan, porque, sobre todo, interésanme as ciencias sociais”.

Tanto Lucas como los compañeros que viajaron con él a la Facultade de Economía de la Universidade da Coruña regresaron con mucha ilusión a casa: “Igual parece algo idílico, pero marchamos para A Coruña coa idea de que se algún dos catro gañaba, ía ser unha vitoria para todos”, y así lo han vivido. Gracias a haber obtenido el primer puesto, este vigués no solo se ha llevado un premio pecuniario y un diploma que lo acredita como campeón, también ha ganado un pase para poder competir en la Olimpiada Nacional de Economía. Este certamen, que se celebrará a finales de junio en la ciudad de Sevilla, reunirá a los mejores estudiantes de la materia de todo el Estado español. Al igual que con el logro cosechado en A Coruña, Lucas reconoce estar emocionado por la participación en la competición estatal. “Foi unha experiencia moi boa e volvín sacar a conclusión de que os nervios son malos compañeiros para este tipo de exames”, remarca.

El sistema de evaluación es similar al de la enseñanza reglada. En primer lugar, todos los asistentes tuvieron que realizar una prueba eliminatoria tipo test. En ella, se les preguntaron conceptos alrededor de la materia que están preparando en su curso. De ahí solamente pasaron veinte y él, claro, entre ellos. La segunda y última prueba se dividió en dos fases. Primero debieron resolver unos ejercicios sobre balance de empresas y situación financiera y, en segundo lugar, un comentario de texto sobre las joint venture. Es decir, elaborar un discurso argumentado sobre la influencia de las alianzas entre empresas y sus consecuencias en los sectores económicos en los que se encuadran: “A verdade é que co ben que me foi, cambiei de idea e vou coller Economía en Selectividade”.

Además, Estévez insiste en hacer hincapié en la importancia de poner en valor la calidad de la enseñanza pública: “Creo que é moi importante facelo. Gañamos a moitos institutos privados e iso que preparamos as probas con apenas un mes de antelación”, remata.