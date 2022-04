Estrenamos vermú gallego con jamón y música en directo

A los bares se va a beber pero son al tiempo ágora, foro, asamblea...donde arrecia la amistad y se intercambian informaciones o ideas. El otro día, en el bar Aveleira de Josiño (c/Abeleira Menéndez) dos parroquianos discutían sobre los espionajes a independentistas y uno de ellos, que dijo llamarse Pepiño Hervás, decía al otro mientras arrebataba a la bandeja una lasca de jamón: “Pero ¿qué discuten con el Gobierno esos nacionalistas espiados por Pegasus? ¡Sepulcros blanqueados! ¿A quién tiene que espiar el CNI, siempre que haya permiso judicial? A los enemigos de España, a los que quieren romperla ¿Y quiénes se han mostrado como más enemigos dispuestos a todo en los últimos tiempos? Pues los nacionalistas catalanes, zanjada la discusión”, decía mientras tomaba un grolo del nuevo vermú, Lodeiros, que allí se va a presentar oficialmente este sábado, a la hora del aperitivo; bueno, entre 12 y 16 horas. Sí, sí, este sábado Terrunho (ese organizador de pequeños eventos vinigastromicos, del que están detrás Josiño y su hijo Xenxo) organiza un acto cultural: ¿qué mas cultural que una vermutada con Lodeiros, el primer vermú gallego sin azúcar, con pulpeiro de Carballiño, cortador de jamón Ibergal y música en directo?¿Qué más queréis compis?

Piano y violín con Schumann

Yo pretendo ir a esa vermutada mañana por mi afán de aprendizaje vermutero, pero llegaré con una buena resaca espiritual, de elevado tono. Claro, hoy asistiré al concierto de violín y piano que darán en el Conservatorio Superior de Música la violinista Laura Quintillán (cofundadora de Milladoiro) y la pianista María José Cid, actual catedrática de ese instrumento en el citado conservatorio. Schumann será el compositor objeto de su atención interpretativa y yo me elevaré a los cielos escuchándolas. Por ciento, María José está encantada con el éxito del reciente concierto a 4 pianos.

Pandemonium en Canido

El viernes me voy al concierto, el sábado tomo el vermú gallego con Josiño al mediodía y, por la noche, me voy a ver a Luis Sangiao a su Casa de la Abuela, ahí en la calle Zapateira 8 de Canido, para oír a las 22.30 a los Pandemonium, más que nada porque está liderando Joaquín Morgado (ex Bromea o qué, de los 80) y me da confianza. Tras unos 2 años sin espectáculo alguno, el local reabre musicalmente con este trío (información y reservas tel/whatsapp 674826294) con el que podéis oír versiones de clásicos del indie, el rock’n roll y el punk rock en inglés, procurando escapar de los mega éxitos recurrentes tan reinterpretados ya.