El Parque Nacional das Illas Atlánticas-Illas Cíes acaba de colgar el cuelga el cartel de completo en el primer puente de mayo. La buena climatología prevista para este fin de semana, sumado a que el Parque Nacional es uno de los grandes atractivos de la comunidad gallega, ha provocado que las 450 plazas ofertadas para visitar el espacio natural se hayan quedado escasas ante la demanda recibida. Cabe recordar que el lunes 2 de mayo es festivo en la capital española y en las comunidades de Aragón, Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Murcia, lo que conlleva que Galicia sea uno de los destinos elegidos para los desplazamientos de estos días y que sean solo unos privilegiados los que mañana tengan la oportunidad de recorrer el Parque Nacional.

La responsable comercial de Naviera Mar de Ons, Silvia Torres, hizo referencia al creciente interés de los turistas por los destinos gallegos como opción prioritaria en sus puentes festivos: “Con motivo de la festividad en Madrid del lunes, sumado a la previsión de buen tiempo que nos acompañará durante este fin de semana, donde estimamos un importante número de desplazamientos a nuestra comunidad, en Naviera Mar de Ons abriremos la posibilidad de viajar a distintas islas del Parque Nacional y de realizar una actividad astronómica la noche del sábado, entre otros planes de ocio, para atender la demanda de estos días”.

Siguiendo con su apuesta por la desestacionalización y reactivación del turismo tras la pandemia, la naviera abrió la posibilidad de viajar también a las Islas Cíes en la jornada de hoy y a la Illa de Ons mañana desde el puerto de Vigo, unas alternativas de ocio que se unen a la actividad nocturna puesta en marcha para la noche de mañana, y es que el turismo gastronómico también tiene cabida a bordo de un barco en la Ría de Vigo.

En los últimos años, Naviera Mar de Ons ha promocionado diferentes experiencias nocturnas, como las Experiencias Starlight, travesías de unas tres horas de duración para observar las estrellas y diferenciar las constelaciones, donde las aguas del Parque Nacional, en las Cíes, certificadas como ‘Destino Turístico Starlight’ y que cuentan con ‘Sello Observer’, son uno de los enclaves elegidos por la naviera para ofrecer estas actividades. Precisamente, este sábado día 30 la compañía organizará una nueva salida en barco para observar las estrellas, acompañados de las explicaciones de guía astrónomo acerca de las constelaciones de primavera. En concreto, el barco saldrá desde Cangas a las 21.30 horas y desde Vigo a las 22.00 horas.

Por otra parte, desde la Naviera recordaron que las personas interesadas en visitar tanto As Illas Cíes como Ons antes del próximo 15 de mayo no podrán retirar directamente la autorización en la Central de Reservas de la Xunta por no estar todavía habilitada para el visitante hasta el 15 de mayo, y tendrán que contactar previamente con la naviera para la gestión de estas visitas al Parque Nacional.