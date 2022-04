La primera productora audiovisual gallega centrada en la creación transfeminista ha abierto una campaña de mecenazgo para financiar sus próximas producciones. CRU Producións nació en Vigo hace unos meses con la aspiración de trabajar con identidades oprimidas y la pretensión de crear un nuevo espacio en el audiovisual gallego. Sus claves, explican, son crear nuevas audiencias y contar la realidad desde puntos de vista diferentes que disienten de la estructura hegemónica de la industria del cine en Galicia. Sin grandes promotores públicos que sostengan sus proyectos, las cineastas Bea Saiáns y Eire Cid se han lanzado a buscar la colaboración de personas que, como ellas, también tienen una voluntad manifiesta de transformación social a través del cine. Por ahora, el resultado es positivo. En apenas una semana, ya han conseguido el 25% del presupuesto que se propusieron como objetivo.

Esta propuesta de financiación colaborativa responde a las inquietudes de un equipo que aspira a "contar o invisíbel", como ellas mismas explican. Esta productora nació colocando los valores sociales en un primer plano para "modificar as relacións de dominación e subordinación insertas no sistema heteropatriarcal". Formadas en Comunicación Audiovisual y Género, Saiáns y Cid ya se encuentran inmersas en desarrollar, producir y distribuir ficciones y no ficciones, concretadas en largometrajes, cortometrajes o guiones de series de televisión, series o programas web y vídeos musicales o publicitarios.

Además, entre sus objetivos a corto plazo también está el de ser un actor social a nivel docente. Para ello elaborarán talleres que buscarán "a construción dunha mirada crítica capaz de reflexionar sobre o universo audiovisual e o seu lugar na sociedade". CRU también es una productora de eventos culturales, muestras de cine, exposiciones con el objetivo de visibilizar el quehacer de creadoras transfeministas y establecer redes de alianzas entre ellas.