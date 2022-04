Los “otros” IEO: ciudades con costa y pesqueras, elegidas como sedes centrales en todo el mundo

“Esta decisión responde a criterios científicos y técnicos, y es un reconocimiento a lo que ha hecho Cantabria por la oceanografía de todo el país; el Instituto nació precisamente aquí”. Es la explicación textual que aportó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, cuando anunció el traslado a Santander de la sede de Pesquerías del IEO. Una decisión que ha airado a toda la comunidad científica, económica y social gallega, habida cuenta de que son las instalaciones de Vigo las que capitalizan las investigaciones y trabajos a nivel nacional. No solo en pesquerías, sino también en Acuicultura, cuya sede se ha desviado a Mazarrón (Murcia). Pero es que las motivaciones esgrimidas por Morant ni siquiera son correctas, como desmiente no solo la página web del IEO, sino como también acaba de certificar el propio Gobierno central por escrito. El nuevo buque oceanográfico del Instituto, que se construirá en el astillero Armón Vigo, llevará el nombre del verdadero fundador de la entidad, que localizó la primera sede en Porto Pi (Mallorca): “La única denominación barajada hasta este momento para el BOMAG (siglas de Buque Oceanográfico Multipropósito de Ámbito Global) es la del fundador y director del IEO, D. Odón de Buen”. Es una respuesta remitida al Senado, con fecha del pasado 3 de marzo. La llamada “descentralización” de esta entidad fuera de Madrid será, en todo caso, muy parcial, ya que no hay planes sobre la mesa para retirar el IEO de Madrid. De 57 países analizados por FARO, solo en dos de ellos –además de España–, las sedes de sus centros de investigación oceanográfica están lejos del mar.

Es más, incluso es excepcional (siete casos en total, con España) que los cuarteles generales de estas instituciones estén en las respectivas capitales de los países: las rara avis son Francia, Letonia, Estonia, Finlandia, Bélgica y Japón. En todo el mundo. En todo caso, esa “descentralización” a la que aludió la ministra –la defendió como una “muestra de patriotismo”– se quedará a medias. Son tres las áreas de investigación del IEO: Pesquerías, Acuicultura y Medio Marino. Las dos primeras están asignadas ya, como desveló FARO. Pero si el Gobierno mantiene su pauta, que es la de asignar cada sede al lugar donde trabajan ahora los jefes de cada departamento, la última disciplina permanecerá en la capital del país. La responsable de Medio Marino y Protección Ambiental, María Gómez-Ballesteros, desempeña su labor desde la calle Corazón de María de Madrid, como también publicó este periódico. El nuevo buque del Instituto, que se construirá en Vigo, será bautizado como “Odón de Buen” Los ejemplos de verdadera descentralización se reparten por todas las latitudes. En Noruega, por ejemplo, el Havforskningsinstituttet (Instituto de Investigación Marina) está situado en la localidad costera de Bergen, aunque la capital de este país está en la cabecera del fiordo de Oslo, con los pies en el agua. Pero es en Bergen donde tienen su base la mayor parte de los grandes buques de pesca. En el caso español, más del 40% de la capacidad pesquera –medida en toneladas de arqueo bruto– está en Galicia; la cántabra no llega al 2% del total. Es una situación muy similar a la de Islandia, cuyo IEO está localizado en la ciudad de Hafnarfjörður, a escasos diez kilómetros de la capital. Pero no es preciso quedarse en el continente europeo, donde los IEOS de Irlanda (Galway), Dinamarca (Charlottenlund), Países Bajos (Den Burg), Bulgaria (Varna), Eslovenia (Piran) o Chipre (Nicosia) se han localizado en ciudades costeras o con un peso específico en industria pesquera o de investigación marina. Verdadera descentralización El de Argentina es, con diferencia, uno de los principales caladeros para la flota de capital gallego, con participaciones de las viguesas Pescanova, Iberconsa, Profand o Vieirasa. Sus dos nuevos buques oceanográficos o de prospección –Víctor Angelescu y Mar Argentino– fueron construidos en Beiramar. Su Instituto Argentino de Oceanografía (Cocinet) tiene su sede en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. También son capitales para los intereses pesqueros de Vigo los diagnósticos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que evalúa el estado de pesquerías como el atún o el potón (calamar gigante). Su edificio central está en Callao, puerto local de referencia y donde operan también múltiples palangreros asociados a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). Así como la principal base de operaciones de Pescanova en Namibia está en la ciudad de Lüderitz, la actividad de la mayoría de los fresqueros se desarrolla en Walvis Bay. Allí está el Namibian Maritime and Fisheries Institute (Namfi). No existe ningún caso en África donde los institutos de oceanografía se alejen del mar: Marruecos (National Institute of Fisheries Research, en Casablanca), Egipto (Alejandría), Angola (Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, en Benguela) o Sudáfrica (SAAMBR’s Oceanographic Research Institute, ubicado en Durban). Japón es una excepción en el continente asiático, pero su capital no está, como Madrid, a más de 300 kilómetros de la costa. El Marine Design and Research Institute de China está en Shanghái, ciudad cabecera, por ejemplo, del holding propietario de la conservera Hijos de Carlos Albo. El National Institute of Oceanography (NIO) de Pakistán dirige sus investigaciones desde Karachi, el Myanmar Mercatile Marine College desde Yangon y la ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute de la India hace lo propio desde Kochi. El traslado de dos sedes del IEO a Cantabria y Murcia revuelve al sector: “Es una ignominia” Al margen del enorme malestar generado en la industria pesquera, el ecosistema científico y la sociedad civil por el reparto de sedes aprobado por el Gobierno central, cada una de las tres áreas de investigación del IEO tiene una dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el capítulo de Superproyecto Investigación Pesquera. En conjunto, las áreas que han sido apartadas de Vigo superan los 10,2 millones de euros de fondos, como figura en el articulado de la ley. La de mayor capacidad económica es la de pesquerías, trasladada definitivamente a Santander. Allí ejerce Pablo Abaunza, jefe de este departamento de investigación, de 59 años. Independientemente de quién le suceda en el cargo, y como constataron fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación a este periódico, se buscará a un técnico ubicado en Cantabria para ese relevo. La siguiente con mayor dotación presupuestaria es el área de acuicultura, con 3,16 millones (y otros 9,5 para los siguientes tres ejercicios). A Medio Marino, por último, se le confieren fondos en los PGE por importe de 2,56 millones de euros al año. La disgregación del IEO dejará a Vigo sin la gestión de proyectos por 10 millones al año