Felicidades a Tere, quiosquera de siempre del Calvario

Hoy (ya ayer) leo en mi periódico el caso de la quiosquera Tere, que lleva 30 años vendiendo periódicos y estrena nuevo puesto ante el mercado del Calvario. Desaparecen los quioscos, en el centro mismo de Vigo solo tenemos en el Paseo de Alfonso y Carral. No se puede comprar prensa porque nadie la vende en el gran complejo Vialia, con su estación de pasajeros y en el tren de larga distancia hay que denunciar que se incluía gratuita en la clase Confort, la han quitado con la disculpa de la pandemia y ahora no la han vuelto a reponer a pesar de subir precios. El tema es complejo porque está relacionado con los beneficios pero una institución como Renfe no tiene disculpas por retirar una oferta ya consolidada. Felicidades, Tere, por tu fidelidad, igual que Camilo, Mi Bar... Habría que volver a los “voceros” que la vendían en la calle, como Toñito, al que no vemos ahora, o Manuel Castro, inmortalizado en Príncipe y cuya memoria mancillan cada poco rompiéndola.

Piano y voz para los sonidos vigueses de nuestro XIX y XX A los que amáis la música y sois vigueses en ejercicio os recomiendo hoy un caramelito del que me habla José Luis Mateo y organiza el Instituto de Estudios Vigueses. Una conferencia peculiar porque el título es “Entre séculos. Os sons dos salons vigueses: escolma dos XIX e XX” y, mientras Alejo Amoedo los reproduce al piano, Pablo Abreu comentará el contexto musical de las soirées musicales en los salones burgueses de Vigo. Oiréis piezas de Martí, Piñeiro, Vesteiro, Carsi, Soutullo, Villanueva y Sanjurjo. Será a las 19.30 en la Escuela de Artes e Oficios. Luego, un vinito en Rosalía de Castro. Siete días, siete noches ¿Cuándo empecé a escribir de la actriz cubana, profesora de teatro y oratoria, poeta... Orisel Gaspar? Al poco de llegar a Vigo y eso fue hace tantos años, quizás en 2004, que ya no me acuerdo. Es mucho el dossier artístico que ha acumulado esta mujer luchadora que llega a Galicia ya con un amplio currículum labrado en su país con incursiones en otros como Canadá. Hoy vuelvo a hablar de ella porque a las 19 h. presenta en la asociación cultural O Estudio (Menéndez Pelayo, 36) su película “Siete días siete noches”: En 2013 Luis Mato, presidenta de Mujeres Latinas, me llevó a la Casa da Muller en Vigo para asistir a la presentación de este largometraje que hoy vuelve premiado a nuestras pantallas como muestra del cine cubano independiente, grabado en su país con muy pocos medios y en las más adversas condiciones y que, sin embargo, expresa con gran fuerza narrativa historias de mujeres en situaciones de precariedad muy de aquella isla.