La sede central del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo y la red de muy alta tensión para Balaídos. Fueron las dos peticiones más importantes que emanaron del pleno del Concello. Ambas mociones fueron presentadas por el PSdeG. La primera fue aprobada con los 18 votos del equipo de Abel Caballero, la abstención de Marea de Vigo y BNG y la oposición del PP. La segunda logró luz verde con los votos del PSOE y el BNG y la abstención de los otros dos grupos.

La concejala Elena Espinosa se encargó de defender la primera de las demandas aprobadas, a través de la cual se solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología que, en el proceso de descentralización del Instituto Español de Oceanografía, la sede de coordinación se localice en Vigo: “Es la gran fuerza que tendrá en el futuro el IEO. El alcalde de Vigo no parará hasta conseguirlo, lo hará con todas las acciones que tenga a su alcance. Esta moción es un paso. Las acciones las llevará él a cabo. Defendemos a Vigo por encima de todo. La labor del IEO es de extraordinaria importancia”.

Puso en valor que la institución olívica recibió el Vigués Distinguido en 2007 y la Medalla da Cidade en 2017 y destacó la importancia de la oceanografía en la ciudad “con la Universidad de Vigo, las facultades de Ciencias del Mar, Biología y Química y la Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, el Instituto de Investigaciones Marinas, que forma parte del CSIC, Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas), el Instituto Marítimo-Pesquero del Atlántico o la Agencia Europea de Control de la Pesca”. “Este conjunto de instituciones académicas, de investigación e innovación conforman un ecosistema de investigación e innovación único en España y Europa”, apostilló.

El acuerdo del pleno, a su vez, rechaza el papel de la Xunta de Galicia “por no haber activado la candidatura de Vigo y haber mantenido un intolerable y cómplice silencio desde que se produjo el anuncio de descentralización del IEO”.

El portavoz del PP, Alfonso Marnotes, criticó la decisión del Gobierno central. “Es lamentable. Un agravio a Vigo. Se minusvalora la sede de la ciudad. Se debe rectificar, es una decisión mala, dolorosa y lamentable”, señaló antes de censurar que el alcalde “no ponga en marcha acciones” más allá de una moción. “Quieren blanquear al alcalde, es un corta y pega de la moción que presentamos nosotros –y que fue rechazada en el mismo pleno– y le echan la culpa a la Xunta. Es surrealista y vergonzoso”, manifestó.

Mientras, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, instó a Caballero a que se reúna con los responsables del Gobierno central para que le concreten los criterios por los que Vigo fue excluida. El edil del BNG, Xabier Pérez Igrexas, BNG, indicó que el problema de fondo es que, ante una “decisión injusta y arbitraria” de no otorgar a Vigo las sedes permanentes de pesquería y acuicultura, el Partido Popular propone la sede central administrativa y el PSdeG, una inexistente sede de coordinación”.

Al respecto, BNG, PSdeG y PP se sumaron en el Parlamento gallego por unanimidad a pedir al Gobierno “una rectificación” para situar en Galicia –en Vigo, pero también en A Coruña– las sedes permanentes del Instituto Español Oceanográfico (IEO). A través de una declaración institucional promovida por BNG y PSOE, los grupos critican que el Ejecutivo central no cuente con los centros de Vigo y A Coruña a pesar de que desarrollan una “importante labor científica”.

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, lamentó la situación económica en la que se encuentra el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y censuró la gestión que está llevando el Gobierno central de este organismo.

Muy alta tensión para Balaídos

En la segunda moción dirigida al Gobierno y aprobada, el pleno le solicitó que modifique la planificación vigente 2021-2026 de la Red Eléctrica de España y conecte el área urbana de Vigo y la factoría de Stellantis a la red de transporte de energía eléctrica de 220 kilovoltios.

El concejal Abel Losada apuntó que “es imprescindible porque Vigo es un polo económico industrial y de servicios de primera magnitud que sitúa a Pontevedra como la cuarta provincia exportadora de España”. Además, recordó que, desde que Abel Caballero está al frente de la entidad local, el Concello ha solicitado al Ejecutivo central la muy alta tensión “gobierno el PSOE o el PP”: “El alcalde reivindicó esta conexión energética cuando gobernaba Mariano Rajoy, y también ahora”.

El grupo socialista, a su vez, acordó en la moción reprobar al gobierno gallego “por su falta de iniciativa política ante el Gobierno de España durante cinco años, desde 2013, cuando PSA solicitó la conexión a la muy alta tensión”.

El Parlamento gallego aprobó una proposición no de ley llevada por el PP para que el Gobierno central “rectifique” e incluya en la planificación de la Red Eléctrica hasta el año 2026 la conexión de Vigo a la red de muy alta tensión. La petición incluye la demanda de la construcción de una subestación para atender a las necesidades de Stellantis.

Marnotes criticó que se trata de una moción “para lavar la cara”. “Les importa poco la decisión del Gobierno y la situación de la automoción en Vigo. Llevamos desde el verano de 2019 debatiendo el tema y el alcalde no ha hecho nada”, dijo. Rubén Pérez pidió a Stellantis que justifique por qué quiere la conexión: “Si es una cuestión de abaratar costes para seguir precarizando empleo o hacer represión sindical, el interés público es bastante discutible”. Por su parte, Pérez Igrexas advirtió de que la conexión a la muy alta tensión “no es el único problema de la automoción”. “La excusa de la Xunta es que el problema es ese, pero no se habla de que no se instalan más factorías, de que sigamos siendo dependientes de la importación de microcomponentes y semiconductores o de la creciente precariedad laboral”, añadió.