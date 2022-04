Un millar de huérfanos... de dos y cuatro ruedas

Las instalaciones del depósito municipal se han quedado pequeñas para acoger la cantidad de vehículos que aguardan, sin éxito, a que sus dueños los recuperen o que se encuentran intervenidos judicialmente (por robo, accidentes, embargos...).

A fecha de ayer, el número de coches, motos, furgonetas, bicicletas o incluso patinetes eléctricos que se encontraban en los bajos del número 4 de la Rúa Barxa do Covelo ascendían al millar, cifra que superaría el máximo de 800 plazas, viéndose obligado el personal a utilizar los pasillos. Tanto es así, que una de las plantas está completamente llena, y no se emplea al no tener cabida más vehículos.

El motivo que puede estar detrás de esta saturación de las instalaciones del depósito municipal sería la ausencia de subastas instadas por el Concello para deshacerse de todos los vehículos que llevan años abandonados.

Y es que algunos de los coches llevan meses e incluso años, primero, como consecuencia de las ordenes de paralización dictadas por los juzgados. Por ejemplo, uno de ellos contaba ayer con un precinto policial para un posterior análisis de la Policía Científica. Una vez liberados por la autoridad judicial, son muchos los propietarios que descartan ir a recogerlos por el sobrecoste de su retirada.

Concretamente, la retirada, depósito y custodia del vehículo durante las seis primeras horas asciende a 140 euros, según la ordenanza municipal. Una vez pasado el tiempo, se incrementan 10,75 euros diarios. Así, a un propietario que quiera retirar su coche tras un mes le costaría 462 euros mientras que si lleva un año, la cantidad ascendería a los 4.063 euros.

Otras veces son los propios procesos judiciales los que se prolongan tanto en el tiempo, que obligan a mantener los coches almacenados hasta que se resuelven, pudiendo tardar años. Tal es la situación, que se da el caso de vehículos que llevan en el depósito más de quince años, tantos como tiene la concesión.

Subastas

Los vehículos que más años llevan almacenados y están en mejores condiciones se sacan a subasta pública o se entregarán a un centro autorizado para su tratamiento como residuo. Estas pujas son el último de los procedimientos al que recurre la administración local tras varios intentos por localizar a sus propietarios o por cobrar las deudas acumuladas. Muchas veces el valor del vehículo es tan inferior a la deuda o a la cuantía de su retirada, que no compensa la misma, dejándolos abandonados en el depósito.

Si bien son los coches la mayor variedad de vehículos, también hay un espacio dedicado únicamente a motos, existiendo también bicicletas o incluso patinetes eléctricos. Gran parte de ellos pertenecen a la empresa Buny, que hace años intentó potenciar el alquiler de estos VMP hasta su retirada por orden municipal.