Entre el lujo y la ganga en el Salón del Automóvil de Vigo

El evento del motor de referencia en Galicia y España ha dado el pistoletazo de salida. Este miércoles, el Ifevi acogió el arranque de la trigésimo primera edición del Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo. Lo hizo, además, con una celebración especial. El salón cumple este año treinta años de vida desde que en 1992 José Enrique Elvira se lanzara a esta aventura que esta semana ocupará la práctica totalidad del Instituto Ferial de Vigo. Liberado de las restricciones de la pandemia que hicieron más compleja la última edición, este año el salón también ha recuperado una gran exposición de motocicletas.

“En estos treinta años ha habido momentos mejores y peores”, explicó el alcalde de Vigo en su intervención durante la inauguración, “pero el hecho de que hayáis seguido a tan alto nivel, os define muy bien como personas”, proseguía. Caballero quiso hacer una mención especial al trabajo incansable del director general de Eventos Motor, José Enrique Elvira y a José Manuel Fernández Alvariño, presidente del Comité Organizador. “Queremos ser protagonistas de esta nueva economía que está llegando y este salón es una perfecta muestra de lo que esta ciudad es capaz de hacer”, remataba el regidor.

“Nos han gustado mucho tanto los modelos clásicos como los antiguos” Juan y Desiré, de Redondela

El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Industria, Francisco Conde, quiso destacar “la capacidad de todas las administraciones competentes para coordinarse y trabajar juntas en un evento de esta categoría” y agradeció tanto al Concello de Vigo como a la Deputación de Pontevedra el trabajo conjunto. Para el representante de la Xunta una de los factores más relevantes de esta edición es la gran presencia de vehículos híbridos y eléctricos: “Los datos nos dicen que en 2040 la mitad de los vehículos serán eléctricos y más de un 20% trabajarán con pilas de hidrógeno. Este salón es una muestra de la referencia que somos”.

Tanto las autoridades de la Xunta de Galicia como las del Concello quisieron demostrar su apoyo a la factoría de Stellantis en su voluntad de engancharse a la alta tensión y también en su adaptación para encajar en el Perte para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectad. “Desde la Xunta pedimos al Gobierno que sea sensible”, remató Conde, mientras que Caballero aseguró estar en continuo contacto con Moncloa: “Los problemas se van a resolver y Stellantis tiene todo nuestro apoyo en sus reclamaciones”.

Ferrari en el ojo de todos

“Lo que más me ha llamado la atención es la exposición de la historia de Ferrari” Sara Solla, de Chapela

Para celebrar el treinta aniversario, el equipo que dirige José Enrique Elvira ha querido preparar un evento especial. La exposición destacada de este año es la preparada a propósito del setenta y cinco aniversario de Ferrari. El Salón del Automóvil ofrece un repaso histórico a través de los mejores y más representativos coches del gigante italiano de los deportivos. Nada menos que dieciséis modelos que “son representativos de cada una de las épocas más singulares de la marca”, explica el director general de Eventos Motor. El éxito no se ha hecho esperar. Durante la jornada de ayer, la mayor parte de las miradas curiosas se dirigían allí. “Sin duda es lo que más me ha llamado la atención, me ha parecido curioso ver el Ferrari de mi año de nacimiento”, explica Sara Solla, vecina de Chapela. Aunque los Ferraris no son los únicos atractivos.

Los modelos eléctricos de todas las marcas también atrajeron muchas miradas, también de los representantes de las instituciones, que en su visita inicial hicieron paradas especiales frente a este tipo de vehículos. Marcas como Tesla, Opel, Ford, BMW, Citroën y muchas más han apostado de manera decidida por mostrar automóviles eléctricos. Y también motos. Uno de los grandes atractivos del Salón del automóvil y la Motocicleta de Vigo es un pabellón de más de 4.000 m² dedicados exclusivamente al sector de la motocicleta. Esta iniciativa, que comenzó en 2020, obtuvo una respuesta abrumadora por parte del público y el éxito de ventas, en palabras de la organización, “fue absoluto”.