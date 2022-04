La historia poco oscura del fundador del Kerouac poesía

Apuesto doble contra sencillo que Marcos de la Fuente aún está reponiéndose en New York del susto de que en Francia pudiera ganar Le Pen. Es malo para la libertad de la poesía que gane la extrema derecha. Ya repuesto, nos cuenta que esta semana el Festival Kerouac celebra su sexta edición en la ciudad de Nueva York. Una cita que nació en Vigo en 2011 de su mano y la artista visual Vanesa Álvarez, y que ahora se celebra en tres países –España, EE UU y México– llevando a poetas de un continente a otro y promocionando la cultura gallega en América. ¿Os acordáis del pasado, nada oscuro, de De la Fuente? Nació en 1976 en Vigo pero, aprovechando sus 2,05 metros, le dio al baloncesto desde 1997 en equipos de Salamanca, Alcalá, Chantada, Torrevieja, Marín, hasta que volvió en 2008 a su ciudad natal, en donde empezó como fisioterapeuta del equipo Ciudad de Vigo al tiempo que pivot. Por ahí ya andaba de novio con Vanesa, su actual esposa y madre de su hijo, y ambos montan La Fiesta de los Maniquíes, un local de ocio donde yo me he tomado alguna copa pero cargado con su activismo cultural. Fundan también en Vigo el festival poético Kerouac, que puso a la ciudad como referente en España, y lo extienden a México y New York, a donde los dos se trasladan a vivir hace años.

El desembarco en New York Pero este vigués que lee a Cortázar, Whitman, Ginsberg, Kavafis y Nietzsche y escucha a The Doors, Chet Baker, Air y Massive Attack está hoy en tensión organizativa y creativa porque está a punto de llegarle a New York, o quizás haya llegado ya, todo un desembarco gallego en el Kerouac: los poetas Fátima Delgado, Malvares, Lupita Hard y Le Voyeur viajan a la Gran Manzana para participar en el festival. Cuatro poetas que viajan desde España para mostrar su obra, y entre ellos esta Fátima Delgado, con dos propuestas de poesía escénica con música, un homenaje a su tío Florencio Delgado, al que se le dedican las Letras Galegas este año. A los poetas venidos desde España se les suman algunas de las voces más interesantes de la escena neoyorquina, como la poeta y periodista chilena Arelis Uribe, con sus textos feministas y llenos de referencias a la lengua mapuche, y la poeta Mercy Tullis-Bukhari, afrolatina, hondureña y garífuna, profesora en el Bronx, con sus potentes poemas reivindicativos y sociales. Nunca desde Galicia se forjó tanta poesía. Oporto en los óleos de Padín Podéis después tomar un vinito en alguno de los bares del barro viejo pero el paseo que os propongo sería de pintura y por la sala del Instituto Camões, en la Plaza de Almeida. En realidad, sin moveros de allí podéis daros un paseo por los rincones más emblemáticos de Oporto, por el colorido y la esencia de tiempos pasados a través de sus calles y callejones, vistas panorámicas desde y hacia el Duero, de Gaia, tranvías... Son 54 óleos del vigués Carlos Padín Avendaño,, que muchos recordaréis trabajando durante 43 años en Publicidad Palacios, donde también trabajó mi amigo Juan Carlos Martínez, de cuyo último cómic no sé qué habrá sido. Padín tiene también óleos de Baiona, personajes de Carnaval... El Vigo Porté de Lorena López Escribí en varias ocasiones del Vigo Porté pero, ¡oh Dios, perdóname!, nunca asistí a tan glorioso evento internacional de disciplinas de baile. Sé que en esta décima edición habrá esta semana, desde viernes a domingo, gran movida bailona en el auditorio Mar de Vigo, con categorías infantil y mini los dos primeros días, absoluta y fin de fiesta el domingo... En ese fin de fiesta dominical (19 h.), aparte de los shows de baile, la actuación “Terra” con Tanxugueiras, las Broken Peach en concierto, el DJ Rodri Vegas... Pero yo quiero destacar a esa activa directora que tiene este evento, Lorena López. Llevo 45 años en el mundo de la comunicación y distingo a distancia a quienes merecen un aplauso. Lorena es una de ellas, por su activismo y la empatía que despierta.