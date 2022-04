La Asociación ciudadana de lucha contra la droga Alborada celebra este año su 40 aniversario y lo hace con un gran gala benéfica que tendrá lugar el 24 de mayo en el Teatro Afundación a las 19.30 horas. A lo largo de estas cuatro décadas, la ONG realizó más de 3 millones de tratamientos a cerca de 14.000 pacientes, tanto adultos como menores, con diversas problemáticas relacionadas con la drogodependencia y otras adicciones, exclusión social, delincuencia, etc.

–Imposible resumir estos 40 años de la Asociación Alborada, pero, ¿cuáles han sido las piezas angulares o pilares de estas cuatro décadas?

–Hemos podido salir adelante y trabajar todos estos años gracias al esfuerzo de las familias, del personal y de las instituciones. Los recursos que ofrecemos son gratuitos gracias a la financiación pública. Y eso nos ha permitido atender cualquier tipo de problemática social que iba surgiendo en cada época: adicciones a sustancias y a las nuevas tecnologías, adolescentes en situación de desprotección social, cualquier tipo de diversidad... De cualquier persona se puede sacar algo bueno. Trabajar la salud mental no es solo la procura del bienestar, sino encontrar cosas que nos hagan estar bien.

–Alborada nació en los años 80 en plena epidemia de la droga y ahora, 40 años después, está la fiebre por las nuevas tecnologías. ¿Cómo se adaptaron a estos cambios?

–Realmente no hemos cambiado mucho porque seguimos trabajando un montón con las drogas clásicas como adicciones a heroína, cocaína, cannabis, alcohol... Siguen presente y con una prevalencia enorme. En cuanto a las drogas recreativas (LSD, éxtasis, etc.) su tratamiento es residual, no son más del 2% el total de casos que tratamos. Mientras la droga tenga mercado y sea lucrativa, no se acabará. Y es una sustancia que corrompe todo lo que toca.

– ¿Hay una equidad de casos?

–No, la tecnología supera por mucho el porcentaje de asistencias. Y realmente casi todo el mundo tiene una adicción a la tecnología, hay gente que no puede salir de casa si su móvil, o que lo consultan más de 100 veces al día. Es lo que se conoce como nomofobia. La diferencia con las adicciones a sustancias es que lo vemos a diario en casa, a nuestra madre, a nuestro padre, abuelos, etc., se ha aceptado y aquí el problema surge cuando la persona deja de tener vida: solo socializa a través de la pantalla, no hace deporte, comienzan con las apuestas deportivas, luego inversiones en criptomonedas...Es una dependencia psicológica brutal aunque el porcentaje de personas que acuden a centros es muy bajo porque el uso de esta tecnología está muy normalizado.

–¿Qué tan diferente es el trato de un adicto a sustancias de uno a nuevas tecnologías?

–Son bastante similares. Todos tienen una defensa similar que es negarlo. No suelen salir a la superficie hasta que no desencadenen en un problema grave. La vida siempre pone a uno en su sitio y a veces un toque es suficiente para dar el paso de acudir a un centro.

–El tratamiento semeja más complejo en cuanto a las adicciones tecnológicas, y es que al no ser la droga necesaria, el móvil sí es vital para muchos trámites, avisos...

–Claro, en cuanto a las adicciones de sustancias el principal tratamiento es el biopsicosocial. Hay adicción a sustancias como la heroína que desde hace años se trataron metadona pero hay otras como puede ser la cocaína que no tiene este sustitutivo, así que se trabaja en comunidad terapéutica. En cuanto a las adicciones a la tecnología, el sistema familiar es importante y más cuando son tratamientos ambulatorios. Si un paciente acude a un centro sí se le retira cualquier tipo de estímulo, pero cuando puedes volver a casa, el control del dispositivo es complicado. Más que controlar su uso, es el uso que se le da al internet más profundo. Nosotros trabajamos con grandes profesionales, psicólogos, psiquiatras, educadores sociales para hacer ver el riesgo de esta conducta.

–¿Es frecuente que exista una dualidad en las adicciones?

–Sí es habitual pacientes con politoxicomanía o con multiproblemas. Normalmente hay una conducta adictiva principal y tirando del hilo se descubren las demás. A Alborada vienen desde personas que quieren dejar de fumar porros a otras que se drogan por vía intravenosa. No hay un estándar o una graduación mínima. Todo el mundo que inicia una terapia mejora, más rápido o menos rápido, en mayor o menor medida pero es así.

–Junto al centro de día y a la comunidad terapéutica, el otro grueso de Alborada es el centro de menores, también por temas de adicciones pero incluyen violencia familiar, absentismo escolar...

–Se creó esta especialización en el año 2000 para el tratamiento de los jóvenes con problemas. En esos casos tenemos una relación muy estrecha con el Sergas. Se trata de chicos que llegan a generar mucha desconfianza hacia los adultos y aquí se encuentran a profesionales que no les van a juzgar y los van a aceptar con todo lo que tienen detrás, incondicionalmente. Precisamente en la gala del 24 de mayo van a estar personas que acudieron a Alborada de chicos y ahora con 30 años lograron rehacer su vida.

–Esta reinserción social y laboral es intrínseca a Alborada.

–Nuestra misión principal es reincorporar y darle una utilidad para la sociedad. Por ejemplo en adolescentes no solo hacemos porque acaben sus enseñanzas obligatorias, sino también que reciban una formación. Aquí entra por ejemplo nuestro programa de orientación Tarear o la coordinación con la Consellería de Traballo.

–¿Qué reto se marca?

–La excelencia, el hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No todo ha sido positivo estos años, hemos vivido muertes, mucho dolor, amargura, gente que se ha caído, años de vida perdidos por eso no podemos caer en la autocomplaciencia. Hay que hacer todo lo posible con los problemas que estén por venir. Lo ideal sería la autoliquidación, que no fuésemos necesarios pero eso sería una quimera. Hay que estar preparados para afrontar la próxima problemática social.