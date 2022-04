Absuelto el padre vigués acusado de amenazar a un profesor que impidió entrar sin mascarilla a su hija al colegio

El pasado miércoles 20 de abril, el día que entró en vigor el Real Decreto que exime del uso de mascarillas en espacios interiores excepto en residencias, centros sanitarios o transporte público, en algunos colegios de Vigo se producían situaciones tensas. Pero la cosa fue a mayores en uno de los centros educativos, hasta el punto de que un profesor acabó denunciando a un padre que supuestamente lo amenazó por no permitir que su hija menor de edad accediese a las instalaciones sin este elemento de protección contra el coronavirus. El juicio se celebró ayer y el docente se reafirmó en que dicho progenitor lo insultó y se dirigió a él de forma intimidatoria, motivo por el que sintió “temor” e “inquietud”. Pero, tras preguntarle el magistrado si quería que el hombre fuese sancionado penalmente con una multa, el profesor dijo que no. “No lo deseo”, afirmó. Era una vista por delito leve sin presencia de la Fiscalía y en la que solo el denunciante podía formular acusación así que, al no hacerlo, al juez solo le quedó un camino. Y lo tomó en ese mismo momento: dictó sentencia absolutoria in voce en la propia sala de vistas.

Hasta ese momento el juicio, eso sí, se celebró con normalidad. La vista fue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo y el primero en declarar fue el denunciante, el profesor. Relató que ese miércoles por la mañana, en el control de acceso al centro, solo se estaba permitiendo entrar a los alumnos que llevaban mascarilla. Los que no la usaban debían quedar “fuera”. “Había una orden del Estado que permitía entrar sin ella, pero los centros educativos dependemos de la Xunta y en ese momento aún no se nos había dado todavía instrucciones claras”, manifestó el docente.

Tensión

Eso dio lugar a una “situación tensa” que motivó que tuviese que salir “el equipo directivo” del colegio. “Un padre [el denunciado] dijo que su hija podía entrar sin la mascarilla; me insultó, yo le levanté el dedo índice y le pedí que no me faltase al respeto y él me dijo que no lo señalase, que si le seguía señalando me iba a reventar la cabeza”, declaró el profesor, concretando, a preguntas del juez, que interpretó esa frase como una “amenaza” y que sintió “temor”, si bien el incidente no pasó de ahí.

Como testigo propuesto por el denunciante declaró el coordinador de secundaria del centro, uno de los que acudió en auxilio del docente junto al jefe de estudios. El testigo contó que el padre denunciado llamó “payaso” al profesor y amenazó con “golpearlo”. “Le dijo que le iba a romper la cabeza, que tenía suerte de que hubiese una verja de por medio”, manifestó, añadiendo que al progenitor se le pidió que “esperara un momento” ya que en esos momentos había “una reunión en Santiago” y se estaba a la espera de instrucciones claras del gobierno autonómico sobre el uso de mascarillas en los colegios. Finalmente, aclaró, la alumna pudo entrar sin llevar dicho elemento de protección.

El padre negó las amenazas. “Como no dejaban entrar a mi hija se lo recriminó, le pregunté el porqué, ya que ya había una ley [que eximía de su uso]; y [el profesor] me cerró la puerta en los morros”, describió. Ante esa situación, concretó, se “alteró” y le dije que “estaba mal de la cabeza”. “Pero no lo amenacé, no le dije que se la iba a reventar”, aseguró este vigués, representado por una abogada que incidió en esta misma cuestión. Finalmente, al no formular acusación el profesor –que en su caso no llevaba abogado–, el desenlace del juicio fue una rápida sentencia absolutoria.