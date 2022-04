Vigo lidera el área urbana que más población autóctona logra fijar de Galicia: casi el 60%

Los dos polos más importantes de Galicia por su tirón socioeconómico, los dos puntos neurálgicos del Eje Atlántico presentan comportamientos antagónicos, de acuerdo con el Atlas de Áreas Urbanas elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Esta herramienta estadística permite diferenciar entre el porcentaje de autoctonía y aloctonía de la población de las siete grandes zonas urbanas gallegas, que no se limitan a las ciudades, sino que incluyen los concellos limítrofes que configuran un punto social único.

En el caso del área de Vigo-Pontevedra se trata de una suma de 13 concellos que rozan los 590.000 ciudadanos, es decir, una cuarta parte de la población gallega. Se trata de Vigo, Pontevedra, Poio, Soutomaior, Vilaboa, Moaña, Cangas, Redondela, Mos, Porriño, Gondomar, Nigrán y Baiona.

El porcentaje de residentes nacidos en esa zona es del 57,3%, once puntos menos que hace una década. Le sigue en la lista el 49,9% de Lugo, el 48,6% de Ferrol, el 43% de Santiago, el 42,1% de Ourense y el 38,2% de A Coruña. En esta última se trata de la suma de los residentes en la ciudad herculina, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, Bergondo y Carral, hasta sumar vecinos.

Los lazos familiares, los anhelos profesionales y las necesidades económicas marcan la decisión personal de quien abandona su área urbana natal, pero la diferencia estadística entre Vigo-Pontevedra y A Coruña radica, según los expertos, en sus diferentes estructuras económicas.

El profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo y miembro del Foro Económico de Galicia, Alberto Vaquero, recuerda que la búsqueda de “mejores empleos y servicios” explican la movilidad. Desde ese punto de vista, el peso industrial de Vigo explica las diferencias con A Coruña: el 14% de empleos en la primera está relacionado con esa actividad, por el 7% de la segunda.

“Hay mucha más estabilidad en el sector industrial que en los servicios. Su especialización es mucho mayor y esto incentiva a quedarse en este tipo de actividades y no moverse”, explica con un ejemplo. “Un camarero puede trabajar en muchos bares y restaurantes, pero no el trabajador de Citroën. En el primer sector, además, hay mayor movilidad”, ilustra. “Además, al empleador le interesa retener a ese trabajador especializado, puesto que el coste de formación de una persona en ciertas actividades del sector terciario es muy bajo, situación contraria a la que se da habitualmente en el sector industrial. Finalmente, como la oferta de empleos es mayor en el sector servicios que en la industria, también la movilidad”, añade este experto.

Una opinión similar muestra Carlos Ferrás, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Santiago. “Vigo parece ofrecer mayor capacidad de retener a las segundas generaciones por el mayor dinamismo del mercado laboral. Es algo tremendamente positivo”, comenta el docente.

Ahí destaca la especialización en la automoción o el naval como un elemento que fija un gran porcentaje de trabajadores a una zona vinculada a Stellantis y los astilleros, que carecen de otros puntos donde explotar su especialización.

Por el contrario, en A Coruña el fenómeno Inditex también puede contribuir a generar mayor movilidad, atrayendo perfiles de todo el mundo.

Susana Piñeiro, tercera generación de viguesas: “No se vive mejor en Madrid que aquí”





Susana Piñeiro representa a la tercera de las cuatro generaciones de su familia asentadas en Vigo y su área. A la cercanía de sus parientes añade un elemento definitorio con el que trata de convencer a sus hijos de que mantengan las raíces y construyan un proyecto vital en la urbe. “Está bien abandonar el nido, pero trato de inculcarles que existe un compromiso de quedarse y de que levanten su país”, expone.

A ese deseo de contribuir a desarrollar el entorno de nacimiento se une una perspectiva pragmática. “Eso de que es necesario un éxodo para lograr el triunfo laboral es un engaño. No van a vivir mejor en Madrid que aquí, donde la calidad de vida es mucho mejor”, comenta sobre el futuro de sus tres hijos, esa cuarta generación de vigueses.

La saga la iniciaron los abuelos de Susana. Él llegó de Redondela y ella de Nigrán a finales de los años 60. Se dedicaron al sector servicios, como camarero en un trasatlántico, primero, y dependiente en una de las confiterías más emblemáticas de la ciudad en la zona de Príncipe, después, en el caso de él, y a la costura, en el de ella. Los padres de Susana se mantuvieron en Vigo, él como policía, ella como profesora, senda esta última que también siguió ella, actualmente profesora en el colegio Salesianos. “Siempre tuve la tentación de irme para explorar la traducción, pero al final me quedé porque conseguí trabajo pronto, estaba muy arraigada aquí, con mis abuelos, mis padres, mi hermano... Mi marido también es de Vigo”, se ríe sobre esa coincidencia de vigueses de toda la vida.

“Es una ciudad donde tenemos todo a mano y sus alrededores son preciosos. A nivel cultural, la oferta me parece pobre en comparación, por ejemplo, con la de A Coruña, que me parece envidiable. Pero también tenemos alternativas cerca, como Ourense o Porto. Tener Portugal tan cerca es extraordinario”, comenta, tras destacar la “pujanza económica e industrial” de Vigo como elemento que ayuda a fijar población autóctona, aunque en el terreno de las humanidades, como es el suyo, no presente el mismo tirón.

La cuarta generación de viguesismo de esta familia puede comenzar a romperse ahora. La bisabuela, Concha Núñez, sigue aferrada a la ciudad a sus 100 años, como su hija y sus nietos, pero el hijo mayor de Susana (tiene 3), su bisnieto, se marchará el próximo curso a estudiar un doble grado de ADE y Traducción e Interpretación en Salamanca. “Veremos”, dice Susana sobre dónde acabará asentando su vida profesional Martín, a punto de cumplir 18 años.