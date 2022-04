"Waiting for summer". Con esta frase y la imagen de dos modelos luciendo prendas de la colección de primavera-verano, Bimba y Lola sorprendió en sus redes sociales estos días a los vigueses, puesto que la firma ha escogido como escenario protagonista para presentar su nueva colección el entorno de la Estación Marítima de Vigo y del Mercado da Pedra. Las instantáneas anticipan el verano más esperado tras dos años de pandemia y en ellas no faltan motivos marinos como souvenirs y ejemplos de la gastronomía gallega, además de los tonos flúor y pastel de las prendas de la nueva temporada.

No es la primera vez que la firma escoge la ciudad como telón de fondo para alguna de sus campañas. Y es que el año pasado, con motivo de su decimosexto aniversario, la compañía presentó la campaña conmemorativa denominada "From Vigo to the world" (Desde Vigo para el mundo), en la que incluyó la instalación de una gran lona en el centro de la ciudad olívica. En aquel momento, la firma de moda gallega quiso celebrar el contexto de crecimiento y expansión a nivel global que venía experimentando, así como el lanzamiento de una nueva plataforma digital, con el objetivo de exprimir el galopante crecimiento del ecommerce en la industria de la moda. Y es que en aquel momento, Bimba y Lola contaba con 270 puntos de venta en 16 países, además de estar presente en 32 mercados internacionales a través de su tienda 'online'.

Una vez más, la firma gallega ha apostado por la ciudad que la vio nacer para promocionar su marca a nivel global y los más de 1,3 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de Instagram ya han podido disfrutar de escenarios vigueses tan emblemáticos como la Estación Marítima o el Mercado da Pedra.

A raíz de la pandemia, Bimba y Lola disparó sus ventas 'online' un 66%, llegando a representar ya el 34% de los ingresos totales. En cuanto a las ventas internacionales, estas evolucionaron en línea con las nacionales y contribuyeron un 32% de la cifra total del grupo.