El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo absolvió hoy “in voce” a un padre acusado de amenazar a un profesor porque no permitía que su hija entrase en el colegio sin mascarilla. El docente se reafirmó en el juicio en la actitud intimidatoria del progenitor. “Me dijo que me iba a reventar la cabeza”, declaró. Pero, a preguntas del magistrado, señaló que “no deseaba” que al denunciado se le impusiese sanción penal alguna, motivo por el que el juez, al no haber acusación -al ser un delito leve no hay fiscal y la única parte acusatoria era el profesor-, dictó sentencia absolutoria en la propia sala de vistas.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril, el primer día que se implantaba, en base al Real Decreto 286/2022, la no obligatoriedad en el uso de esta medida de protección en espacios interiores, excepto en residencias, centros sanitarios o transportes públicos. El profesor manifestó que efectivamente entraba en vigor dicha norma estatal, pero que los centros educativos dependen de la Xunta y estaban a la espera de que les llegasen “instrucciones claras” del gobierno autonómico sobre dicha cuestión. Relató que aquella mañana manifestó que podían entrar los estudiantes que llevasen mascarilla, pero que no podían hacerlo los que no la usasen. Uno de los padres, el denunciado, “me insultó” . “Yo levanté el dedo índice y le dije que no me faltase al respeto”, afirmó. Entonces el padre, prosiguió el docente, le dijo: “Si me sigue señalando le voy a reventar la cabeza”.

El padre negó dicha amenaza. “Le dije que había una ley que permitía a los alumnos entrar al colegio sin usar la mascarilla y me cerró la puerta en los morros”, manifestó. “Me alteré, le dije que estaba mal de la cabeza, pero no que se la iba a reventar”, añadió. Al final, tras intervenir el equipo directivo del centro y el inspector, la hija de este vigués y otros estudiantes que no usaban mascarilla sí pudieron acceder al colegio.