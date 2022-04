Internacional, inclusiva e “icono” sostenible

Manuel Reigosa opta en solitario a un seguno mandato el próximo 4 de mayo con un equipo reforzado –el número de vicerrectorados pasa de 9 a 11– y mayoritariamente femenino que desgrana para FARO cuáles serán las prioridades de sus respectivos departamentos durante los próximos cuatro años si su candidatura obtiene un apoyo mayoritario en las urnas.

Aumentar el peso internacional y atraer a más alumnos y docentes del extranjero, sobre todo, del área de influencia hispana y lusófona, constituyen uno de los objetivos principales del programa electoral con el que concurre la plataforma H2040. De hecho, recuperan un vicerrectorado específico para lograr este objetivo.

Y crean otro nuevo para fortalecer las relaciones con las empresas e instituciones y que la Universidad sea más partícipe del desarrollo económico de Galicia.

El plan de Reigosa también pasa por mantener la apuesta por la igualdad y la sostenibilidad, dos áreas en las que la UVigo quiere servir de “ejemplo” e inspiración para la sociedad.

Y uno de los principales retos de los próximos cuatro años, junto con la negociación del futuro mapa de titulaciones, será el refuerzo de la plantilla para acometer el relevo generacional ante las jubilaciones masivas.

Las preguntas

A Principales líneas de actuación de su departamento

B ¿Cuál será su proyecto estrella durante la legislatura?

C Fortalezas y asignaturas pendientes de su área de competencia

D ¿De qué objetivo cumplido se sentiría más satisfecha/o dentro de cuatro años?

“Crearemos un Aula de Salud y Bienestar Integral”

Maribel doval ruíz | vicerrectora de bienestar, equidad y diversidad

A. Promocionar una universidad saludable y promotora de salud, creando las condiciones que favorezcan el bienestar y salud integral de toda la comunidad. Trabajar de forma integral con la comunidad universitaria respecto al colectivo LGBTIAQ+. Y contribuir a que la UVigo sea inclusiva.

B. Un Aula de Salud y Bienestar Integral y planes específicos de atención a estudiantes de altas capacidades y también con dificultades en el aprendizaje específicas (dislexia, discalculia, TDAH, etcétera).

C. Contamos con buenos técnicos y especialistas en las áreas de inclusión, salud y bienestar, y diversidad sexual que están dispuestos a colaborar. Y con un protocolo de cambio de nombre con una ejecución ejemplar. La asignatura pendiente es que la Universidad de Vigo sea un espacio totalmente seguro que proporcione atención directa a quienes se encuentren en cualquier circunstancia de vulnerabilidad, garantizando una igualdad real de oportunidades.

D. Conseguir el distintivo de universidad inclusiva.

“Un ejemplo para la sociedad en sostenibilidad y eficiencia”

José Luis míguez tabarés | vicerrector de planificación y sostenibilidad

A. Crear una cultura de sostenibilidad y eficiencia que sea un sello de identidad, un ejemplo para la sociedad y que otorgue a la UVigo el reconocimiento internacional que merece. Y seguir apostando por el uso de renovables; edificios confortables, funcionales y sostenibles; modernización de infraestructuras de red y digitalización y mejora de procesos internos; infraestructuras científicas y docentes; y mejora del transporte a los campus ofreciendo rutas y medios alternativos.

B. Demostrar que somos un valor para la sociedad y no una carga. Con la segunda fase del Plan SUVI, será la universidad más eficiente y sostenible de España.

C. Fortalezas: alta capacidad intelectual y profesional del profesorado para acometer proyectos; creciente concienciación hacia la sostenibilidad; optimismo respecto a las iniciativas innovadoras; apoyo institucional (local, autonómico e internacional); credibilidad ante empresas e instituciones; y experiencia de equipo de gobierno. Asignaturas pendientes: conseguir acuerdos y fondos para las infraestructuras; aumentar ahorro y eficiencia; y más agilidad en la contratación y la gestión.

D. Que cada campus sienta que es un icono en energía renovable, que lo proyecte y haga que la sociedad esté orgullosa de su universidad.

“Fortalecer áreas para facilitar el relevo generacional”

Manuel Ramos cabrer | Vicerrector de profesorado, docencia y titulaciones

A. Abordar el relevo generacional de la plantilla, seguir mejorando las condiciones de trabajo del Personal Docente e Investigador (PDI) y, en el apartado de titulaciones, negociar el nuevo mapa de titulaciones.

B. Una estrategia para el fortalecimiento docente e investigador de las diferentes áreas de la Universidad de Vigo que facilite el relevo generacional.

C. La fortaleza es nuestra apuesta decidida por las personas, que ha supuesto invertir el 100% de la masa salarial autorizada en la recuperación de derechos perdidos y la incorporación de nuevo personal. Y, como asignatura pendiente, nos queda revertir la senda creciente de la edad media del personal.

D. Eliminar la brecha de género actualmente existente en el PDI.

“Fomentar la conciencia de Ser UVigo con cultura y deporte”

Susana reboreda morillo | vicerrectora de extensión universitaria

A. Todas las actividades de la UVigo que salgan del marco académico. Especialmente, las de cultura y deportes.

B. La colaboración con instituciones y empresas culturales y deportivas gallegas para mejorar la oferta en ambos campos.

C. Como fortalezas señalo la oferta de actividades culturales, especialmente, los cursos de extensión, los obradoiros, los roteiros y las actividades deportivas. Y también contar con un reglamento del estudiante deportista. Y como debilidad, la poca participación de la comunidad en las actividades y la organización de las mismas.

D. Elevada organización y participación de la comunidad universitaria en la oferta cultural y deportiva que fomente la unidad y la conciencia de Ser UVigo.

“Un mapa de titulaciones atractivo para Pontevedra”

Eva lantarón caeiro | vicerrectora del campus de pontevedra

A. Defender junto con el rector Manuel Reigosa un mapa de titulaciones atractivo para el campus de Pontevedra. Implantar el nuevo grado de Dirección y Gestión pública y fortalecer todas las titulaciones del campus para favorecer su máximo desarrollo.

B. La construcción de un nuevo edificio que acoja las facultades de Administración y Dirección Pública y de Diseño.

C. Nuestra fortaleza es que somos un campus muy próximo a la ciudad de Pontevedra, con una gran vinculación. Y nuestra asignatura pendiente es la especialización.

D. Conseguir una titulación atractiva para ampliar la actual oferta del campus de Pontevedra y conseguir ejecutar los nuevos edificios proyectados para las facultades de Administración y Dirección Pública y Diseño.

“Queremos que las empresas e instituciones nos vean como un socio fiable”

José maría martín moreno | vicerrector de relaciones con la empresa

A. ·Dirigir, coordinar, impulsar y ejecutar la política universitaria en materia de empresa. Diseñar políticas de colaboración para el fortalecimiento y consolidación de las relaciones institucionales con empresas y entidades públicas y privadas, así como desarrollar planes de actuación con clústeres y asociaciones empresariales.

B. Establecer estrategias y elaborar un plan de acción para impulsar y consolidar el posicionamiento de la Universidad de Vigo en el entorno económico-empresarial.

C. Las fortalezas son, por una parte, el equipo que me acompañará los próximos años en la consecución del objetivo que me propongo y, por otra, que somos una universidad que investiga al más alto nivel y además tiene unas magníficas cualidades para la transferencia. En cuanto a las asignaturas pendientes, es un vicerrectorado de reciente creación, pero parte de un trabajo previo realizado por este gobierno durante el mandato que termina.

D. Que el entorno económico empresarial considere a la UVigo como un referente de primer nivel en las actuaciones que pretendan llevar a cabo. Queremos que nos vean como un socio fiable.

“Desarrollaremos un programa para la inserción laboral de los recién titulados”

Natalia caparrini marín | vicerrectora de estudiantes y empleabilidad

A. Ofrecer apoyo y orientación al estudiantado en todas sus etapas. Antes de iniciar sus estudios: dando a conocer nuestra oferta formativa. En el inicio: facilitando su incorporación a la vida universitaria. Durante sus estudios: con reglamentación, formación transversal y participación. Al finalizar: con programas de empleo y emprendimiento para su incorporación al mercado laboral. Y como egresado: facilitando colaboraciones que respondan a intereses comunes a través de la Comunidad AlumniUvigo.

B. Desarrollar un programa integral para la inserción laboral de los recién titulados que incluya técnicas de búsqueda de empleo, formación en competencias transversales, ofertas de empleo y formación para el emprendimiento.

C. La fortaleza es que me acompaña un personal y un equipo entusiasta, con iniciativa, implicación y cualificación. Y la asignatura pendiente es mejorar la comunicación y la colaboración entre los agentes implicados para poner en marcha con éxito las líneas de actuación del vicerrectorado: estudiantes, institutos, empresas y egresados.

D. Trazar las líneas maestras para el futuro sello de calidad universitaria en empleabilidad y empleo que va a promover la Aneca y consolidar la Comunidad AlumniUvigo para fomentar su presencia en la Universidad y su valor y orgullo de pertenencia a la misma.

“Aspiramos a estar entre las 20 primeras en reputación”

Mónica valderrama santomé | Vicerrectora de comunicación y relaciones Institucionales

A. Cumplir los compromisos del I Plan de Comunicación de la UVigo. Incrementar la participación e interacción en nuestros soportes y mejorar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Comunicación digital y acciones presenciales que creen una experiencia positiva.

B. Elaborar un nuevo manual de identidad corporativa y ampliar los recursos a disposición del usuario. La web tendrá pronto una versión mejorada donde el acceso a la información sea a menos “clics” de distancia de la búsqueda.

C. Las fortalezas son la imagen de modernidad, el trabajo en RRSS y en la parte digital, y un Plan de Comunicación que guíe nuestros pasos. La comunicación con el estudiantado es muy mejorable e invertiremos más esfuerzos para lograr que sea más directa. Tenemos una tarea enorme por delante.

D. Estar entre las 20 primeras universidades españolas en reputación. Esto implica diferentes aspectos, desde la percepción digital en redes a valoraciones múltiples desde diferentes ámbitos como el segmento de los empleadores.

“Captar talento internacional de muy alto nivel”

Belén rubio armesto | vicerrectora de investigación, transferencia e innovación

A. Diseñar y programar una carrera investigadora con etapas claras y bien definidas. Reforzar los centros y otras estructuras de investigación y transferencia. Apostar por la ciencia abierta y la investigación e innovación responsable. Y continuar con la retención y captación de talento.

B. La reformulación de la contratación de los investigadores, desde los predoctorales a los postdoctorales, y con una línea de captación de talento internacional de muy alto nivel.

C. La UVigo tiene una gran fortaleza investigadora de los grupos y centros de I+D. Y entre las asignaturas pendientes es preciso mejorar la colaboración con las empresas y la integración y automatización de los datos de investigación de distintas fuentes y sistemas.

D. Lograr situarse entre las 500 universidades mejores del mundo en el ranking de Shanghái.

“Un proyecto piloto en tres títulos para mejorar el inglés”

Maribel del pozo triviño | Vicerrectora de internacionalización

A. La internacionalización de la UVigo, que incluye tanto la atracción de alumnado, Personal de Administración y Servicios (PA) y Docente e Investigador (PDI), sobre todo, del ámbito lusófono e hispanoparlante, como la proyección de nuestra universidad en el extranjero.

B. Haremos un proyecto piloto en tres titulaciones de los tres campus para la mejora del nivel de inglés del alumnado. También trabajaremos para conseguir la gestión integral de las movilidades.

C. La fortaleza mayor es el compromiso de este equipo con la internacionalización y la asignatura pendiente es la mejora de los procesos burocráticos para poder hacerla realidad.

D. Que la UVigo sea un entorno verdaderamente multicultural y multilingüe.

“Más espacios para la docencia y la investigación en Ourense”

Elena rivo lópez | vicerrectora del campus de ourense

A. Fortalecer las titulaciones actuales, implantar los nuevos grados de Relaciones Internacionales y de Inteligencia Artificial y aprovechar al máximo para el campus de Ourense la apertura del nuevo mapa de titulaciones.

B. Dotar de más espacios para la docencia e investigación al campus a través de la construcción de un nuevo edificio para el grado de Ingeniería Aeroespacial y un aulario para el grado de Relaciones Internacionales. Esto permitirá reorganizar espacios.

C. La fortaleza del campus es que tiene una gran vinculación y proximidad con la ciudad. Y la asignatura pendiente es su especialización.

D. Conseguir que todas las titulaciones sean muy atractivas para el alumnado y muy valoradas por las empresas y la sociedad en general.

“Actualizar la normativa a la nueva Ley de Universidades”

Miguel ángel michinel álvarez | secretario xeral

A. Las principales líneas de actuación serán la adaptación a las exigencias de la administración electrónica, la actualización de nuestra normativa a la inminente nueva Ley de Universidades y continuar la secuenciación de los distintos procedimientos internos.

B. El proyecto estrella será la redacción de unos nuevos Estatutos para la Universidad de Vigo.

C. Nuestras fortalezas son la redacción del reglamento electoral general, el impulso a la protección de datos, la regulación y puesta en marcha de la sede electrónica y la creación de la figura de la inspección de servicios. Como debilidad señalaría la reordenación del archivo universitario.

D. La redacción de los nuevos Estatutos y la reordenación del archivo.