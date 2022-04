Clínicas estéticas de la ciudad tienen lista de espera para sus tratamientos

La sociedad siempre ha sufrido cambios constantes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el auge de las redes sociales ha alterado las conductas de habitantes de todo el mundo. De mayores a pequeños, todos se han visto afectados. En especial, muchos jóvenes se han envuelto en una espiral de belleza artificial y cánones inalcanzables establecidos por sus influencers favoritos en redes sociales como Instagram o Tik Tok. Y también de sus actrices favoritas, como Angelina Jolie. Cuando llegan a la consulta con el profesional, sin embargo, muchas veces tienen que bajar a la tierra a la paciente, porque en la mayoría de casos no es posible lograr el efecto que buscan. Todo ello está derivando en una elevadísima demanda de tratamientos y cirugías estéticas en las clínicas privadas de la ciudad especializadas en este ámbito. “Tenemos lista de espera de aproximadamente un mes y medio para la parte de medicina estética”, asegura Montse López, gerente de la Clínica Rey, uno de los centros de referencia de Vigo en este ámbito.

Concretamente hay un elevadísimo volumen de peticiones de retoques e intervenciones faciales. Por ejemplo la utilización de hilos tensores, que colocados en lugares precisos consiguen formar una malla de colágeno propio que da sustentación y tono al tejido. Y entre las cirugías estéticas más demandadas sin duda se encuentra la rinoplastia, especialmente mediante ácido hialurónico.

“Hacemos muchos rellenos de pómulos, labios, rinoplastias, retoques en las orejas, y también blefaroplastia, es decir, la eliminación del exceso de piel”, apunta Montse López. ¿Y quiénes son las personas que demandan este tipo de tratamientos e intervenciones quirúrgicas estéticas? Pues prácticamente gente de todas las edades, sobre todo a partir de treinta años, pero también jóvenes. Es más, hay chavales que por su cumpleaños piden a los padres que les regalen una operación estética, ya sea de mama, una rinoplastia o cualquier otro tratamiento o cirugía que consideran en muchos casos “imprescindible” y que suele ser para parecerse a la influencer o artista de moda, en un fenómeno en que las redes sociales juegan un papel fundamental. Y el aumento de pecho continúa siendo una de las intervenciones más solicitadas. También los hombres demandan cada vez más tratamientos estéticos en busca de aumentar su “masculinización”, especialmente con retoques faciales y otro tipo de intervenciones.

Las clínicas de cirugía estética de Vigo esperan además un aumento todavía mayor de la demanda a partir de ahora, motivado fundamentalmente por el fin de las mascarillas en interiores. Ya ha habido casos de personas que sienten cierto temor a quitarse el cubrebocas y “descubrirse”, por lo que reclamarán alguna mejora estética a nivel facial y también limpiezas generales de las impurezas que dejan tantos meses utilizando esta protección en la cara.

Tendencias actuales

Uno de los últimos estudios socioeconómicos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) refleja varias tendencias actuales en el mercado: la búsqueda de una belleza natural y discreta, para lograr un apariencia de calidad de vida natural; la entrada de un nuevo perfil, por debajo de los 26 años, influenciado por el impacto de las redes sociales; y el aumento constante de hombres como usuarios de medicina estética. Además, dicho estudio desvela que el 35,9% de la población española utiliza estos servicios médicos.

Los más jóvenes acuden a los retoques estéticos para ganar autoestima y mostrar la mejor versión de sí mismos mientras que los usuarios más mayores lo hacen para reducir los signos del envejecimiento, explica el análisis de la SEME, el cual apunta que una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres son usuarios de tratamiento estéticos.

Un campo de la cirugía que resistió a la pandemia

La pandemia no ha hecho mella en la cirugía estética. Tras un repunte tanto en las operaciones como en los tratamientos después del confinamiento –que los médicos atribuyen a unirse en el tiempo las citas anuladas en los meses cerrados con la demanda habitual en esa época del año–, desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) reconocen que ahora “la situación se ha normalizado” y que, pese a no ser lo esperado, la demanda se mantuvo durante el año en el que estalló la pandemia. Pese a que en España no ha ocurrido como en EEUU, Japón, Corea del Sur o Australia –donde, según la BBC, la demanda de retoques estéticos se disparó con la pandemia–, los expertos reconocen que hay factores de la nueva normalidad –como estar más en casa o teletrabajar– que favorecen que haya quien decida dar justo ahora el paso de someterse a una cirugía de este tipo.

Al hecho de pasar más tiempo en casa, lo que facilita hacerse los retoques sin que nadie se entere, se une que quienes no se han visto golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia, han podido ahorrar más ante las restricciones impuestas periódicamente por el aumento de casos de COVID.