Vigo envejece: mínimo histórico de recién nacidos y la población anciana bate récords

La evolución demográfica de la ciudad ha marcado tendencias muy claras en las últimas dos décadas. Los datos han ido cambiando en función de los momentos sociales, culturales y económicos de cada época hasta llegar a 2021, cuando se han pulverizado todos los récords poblacionales tanto por abajo como por arriba. En primer lugar, nunca en la historia ha habido una cifra tan baja de recién nacidos en la ciudad: únicamente 1.722, casi mil menos que hace únicamente diez años. Esto confirma uno de las grandes preocupaciones de estos tiempos: el desplome de la natalidad. Cada vez son más las parejas que deciden no tener hijos, tardan más en concebirlos o tienen un número menor que por ejemplo en los años setenta, década en la que se puede considerar que tuvo lugar el último baby boom que marcó un antes y un después a nivel demográfico. Desde entonces, todo ha cambiado: es muy raro ver familias con más de cuatro o cinco hijos.

“Hay que decir que el desplome en los nacimientos no se debe únicamente a circunstancias económicas. Aunque obviamente es uno de los motivos, también hay factores sociales y culturales que explican este fenómeno. Uno de ellos es que ahora se ha perdido el interés por dejar un legado a los hijos. Quien no era padre o madre antes se sentía menos socialmente que el resto, y eso los impulsaba a tener niños. Ahora los nacimientos se deben más a una realización personal individual. Además, las parejas prefieren esperar más, hasta que se asientan laboralmente, para poder afrontar con tranquilidad el hecho de ser padres. Pero se trata de un fenómeno demográfico que no es exclusivo de esta ciudad, es una tendencia que se aprecia a nivel nacional”, explica el sociólogo José Francisco Durán, profesor en la Universidade de Vigo. Durán apunta también a que las políticas que favorecen la natalidad en España o no existen o son “defectuosas”, algo que no anima a tener hijos.

“Los datos demuestran que las políticas de natalidad o bien no existen o son muy defectuosas” José Francisco durán - Sociólogo

Y si cada vez nacen menos niños, y la esperanza de vida continúa al alza gracias fundamentalmente a los continuos avances en sanidad, son por tanto también entendibles los datos de personas de avanzada edad que expone el Instituto Galego de Estatística (IGE) basado en el padrón municipal. Ya no es solo que la cifra de mayores de 64 años haya ido creciendo constantemente en los últimos tiempos, sino que Vigo ha marcado un récord de ciudadanos con 85 años o más: 11.862. Por poner un poco en perspectiva esta cifra, a finales del siglo pasado este guarismo no llegaba a 4.000. Y según apuntan los especialistas todo hace indicar que esos casi 12.000 mayores de 85 años que viven en Vigo hoy en día vayan a más. El número de mujeres de este tramo de edad en Vigo prácticamente duplica al de hombres, lo que confirma también la percepción y la tendencia sociológica de una mayor esperanza de vida femenina. Una diferencia entre ambos sexos que se ha ido agrandando progresivamente con el paso de los años. Además, desde que hay datos oficiales nunca ha habido una cantidad tan grande de “centenarios” como ahora. Y es que en Vigo viven 188 personas con cien o más años, más del doble que hace una década.

¿Y los jóvenes?

La pirámide demográfica actual por tanto se estrecha por abajo y se engorda cada vez más por arriba, mientras que se mantiene en las edades medias. Es una tendencia que marcan los países desarrollados y que no parece que vaya a cambiar a medio plazo. Y toda esta mezcla hace que cada vez haya menos chavales. Porque Vigo también tiene la cifra más baja de toda su historia de menores de 16 años: 38.997, casi 5.000 menos que hace apenas dos décadas.

La pandemia rompe la tendencia creciente de censo de extranjeros Vigo es una ciudad cada vez más atrayente para la pobloación extranjera. La urbe ha sido testigo en los últimos años de un importante flujo de inmigración, una tendencia al alza que se ha frenado en seco debido a la pandemia. Entre 2020 y 2021, por primera vez en mucho tiempo, Vigo perdió población foránea. Concretamente, se pasó de 16.063 personas extranjeras a 15.750. No obstante, todo apunta a que se debe a un freno puntual motivado por la pandemia y que los próximos años se volverá a vivir un crecimiento importante de población foránea en la ciudad, que representa en la actualidad un 5% del total de habitantes. Más allá de los meros datos demográficos, hay que señalar no obstante que la prueba de que tanto Vigo como Galicia en su conjunto son cada vez más atractivos para los extranjeros es que cada vez son más los que deciden comprar viviendas en la comunidad. Concretamente, en solo un año la adquisición inmobiliaria por parte de foráneos creció alrededor de un 70%.