Vecinos de Navia recogen firmas en contra de la eliminación de un carril en la calle Teixugueiras

Después de que el Concello anunciase la futura humanización de la principal avenida del barrio de Navia, en Vigo, el alcalde se abrió a que ciertas cuestiones como la que afecta al tráfico rodado de la avenida Teixugueiras contara con la participación vecinal. El proyecto inicial de reforma de la calle incluía la eliminación de un carril de tráfico –en la actualidad cuenta con dos carriles por sentido–, un plan que causó inquietud entre los vecinos. Fue entonces cuando el consistorio planteó alternativas que versaban sobre dos opciones: la eliminación de un carril para “hacer más aparcamiento” convirtiendo los estacionamientos en línea por otros en batería –el proyecto inicial–, o el mantenimiento de la actual situación de ordenación del tráfico rodado, de dos carriles por sentido y un lado de la calle con aparcamiento en batería y el otro con él en línea.

Sin embargo, para los vecinos la primera de las soluciones no es satisfactoria y de la segunda no tienen una comunicación por escrito que acredite finalmente su viabilidad. “No estamos de acuerdo con la reducción porque implicaría un colapso de tráfico que ralentizaría la fluidez del mismo ocasionando graves embotellamientos como la recogida y salida de los escolares cuando se juntan varios autobuses. Además, no dejaría ningún espacio para la carga y descarga a proveedores que dejan la mercancía a los negocios locales”, asegura Ana Martínez, presidenta de la asociación Novo Vigo.

A raíz de la publicación en prensa de la humanización de la zona, las asociaciones de vecinos remitieron un escrito al Concello valorando “muy positivamente” la puesta en marcha de la remodelación del barrio con la excepcionalidad de la actuación en el tráfico de la calle. “Nos encantó el proyecto desde el principio, pero casi todo el mundo se posicionó en contra de la eliminación del carril, porque ya ahora hay problemas, con un carril menos, esto será un caos. La alternativa de mantenerlo como está haciendo nuevos aparcamientos nos parece bien, pero a nosotros no se nos ha dicho eso por escrito, solo en prensa”, matiza.

“Tendremos que cerrar”

De llevarse a cabo la ordenación recogida en el proyecto inicial, uno de los colectivos más afectados será el comercio local de la zona, que con un carril menos, verán reducida su clientela por la imposibilidad de parar con los coches a hacer una compra. “Si la gente que viene no puede parar en doble fila un momento para hacer algo de compra, no van a venir. Yo solo de la gente del barrio que viene a pie no vivo, tendré que cerrar”, lamentan desde la frutería La Cesta de Navia.

En la misma situación se encuentra Frutas Sol quien adelanta que “el caos inicial de las obras” van a resentir los negocios y temen perder gran parte de su clientela.