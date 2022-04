La literatura itinerante triunfa en Vigo

La sensación que produce el encuentro con un libro por primera vez, no es equiparable casi con nada. No existe curiosidad tan avispera como la necesidad de ver la tapa trasera para leer su sinopsis, tratando de saciar una sed totalmente desconocida. Pero si ese cara a tapa se produce por casualidad, sin esperarlo, en un lugar donde un libro no suele habitar, la emoción suele ser doble. Una serendipia difícil de olvidar. En el escalón de una iglesia, en el marco de una puerta, debajo de unos soportales, donde, normalmente uno se cobija del sol. Y sucede la magia o “bookcrossing”, donde una persona toma un libro, lo lee, lo registra en una página web que viene indicada en la solapa, y lo vuelve a dejar en otro lugar distinto, dentro de la misma ciudad o en cualquier punto del mapa.

“A mí ahora me toca estudiar pero me encanta leer narrativa tradicional” Pilar Rivera Aunque en Vigo ya lleva practicándose de forma puntual algunas ediciones, es en los días previos al Día del Libro, cuando aprovechan para sacarlo del armario. “Hoy llueve y lo tenemos que hacer entre fuera y dentro, pero, normalmente lo hacemos en las escaleras y la gente viene y se lleva uno. En la página web se puede ver hasta donde viajan nuestros libros. Nosotros hemos seguido el rastro de algunos que llegaron hasta Venecia o Roma”, explica Iria Fernández, bibliotecaria del MARCO. “Veño comprar hoxe porque mañá non vou estar en Vigo” Xoán Paulo Rodríguez El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo ha liberado, para esta actividad, decenas de libros relacionados con el arte y la arquitectura para que puedan ser usados como libros itinerantes. “Coge un libro y déjalo que viaje, ese es el espíritu de esta tendencia que en Europa es muy conocida y está consolidada. Aquí todavía estamos empezando pero lo hacemos a buen ritmo. Cada vez más los vigueses nos animamos a este tipo de iniciativas que tienen como objetivo compartir un gran tesoro como son los libros”, destaca. “Me encantan las novelas de narrativa y quiero comprarme uno de Eyre” María Peinado En las librerías ayer ya se respiraba el ambiente propio de la víspera del gran día de los libros. Los lectores comenzaban a llenar poco a poco los estantes buscando una joya literaria que regalar. “Vengo a comprar novelas científicas para mi yerno que es catalán y una novela feminista para mi hija y un cuento para mi nieta, que viven en Cataluña pero siempre les coincide aquí el Día del Libro, y quieren seguir la tradición”, señala Mercedes Quiroga. En el caso de Roberto Nogueiras, es el arte el que le apasiona, por eso no perdió ayer la oportunidad de echar un vistazo a los libros de arte que liberaban en el Marco con motivo del “bookcrossing”. “En el Día del Libro seguramente compraré algo de un autor que me gusta mucho como Lucian Freud”, matiza. Sin embargo, María Peinado opta más por la narrativa. “Yo me inclino más por los géneros de narrativa y fantasía y quiero hacerme con un ejemplar de Jane Eyre”, subraya. Pilar Rivera, que se acercaba a la librería para recoger un libro de oposiciones, recalca que aunque ahora no pueda dedicarse nada más que a estudiar le encanta leer, enfatizando su gusto por “las novelas tradicionales”. “Cada vez máis o Día do Libro estase a consolidar entre os vigueses” Xurxo Patiño Los escritores polacos empiezan a despertar cierto interés en los vigueses que ayer se paseaban por las librerías de la ciudad. Es el caso de Xoan Paulo Rodríguez quien se hizo con la novela Abecedario, del escritor Czeslew Milosz. “Esperemos que a Rusia non lle pareza mal. Compro hoxe, porque mañá non estarei en Vigo, senón compraría”. “Vengo a comprarle un regalo a mi yerno e hija que viven en Cataluña” Mercedes Quiroga Mientras, los gerentes de las librerías calientan motores para hoy, donde se esperan unas grandes ventas que palien las bajadas de los últimos meses. “Temos bastantes encargos e agardamos boas ventas. Cada vez máis, o Día do Libro está a consolidarse entre os vigueses. Ademais, todos os que compren entran no sorteo dunha mochila chea de libros”, apunta Xurxo Patiño, propietario de Librouro. Las librerías harán, durante todo el día de hoy, un 10% de descuento en todas las compras y algunas, como la Casa del Libro, regalarán una rosa. Actos Durante el día de hoy serán varios los actos que tendrán lugar en diversos puntos de la ciudad para conmemorar el Día del Libro. A las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución –o Casa Galega da Cultura si lloviese– se llevará a cabo la lectura libre de textos por parte del grupo de voluntariado cultural del Concello acompañados por el concejal de cultura, Abel Losada, quien leerá un poema de un poeta ucraniano en honor a las víctimas de la guerra. Por otra parte, las bibliotecas de la red de Afundación, los espacios +60 y Naturnova repartirán por primera vez desde mañana y durante 10 días, más de 1.000 libros de 65 títulos diferentes a cambio de un producto no perecedero. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña “Cultura por alimentos”, con la que pretenden un doble objetivo: contribuir a acercar la literatura a los ciudadanos y recoger alimentos para los que más lo necesitan.