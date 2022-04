A juicio un padre por amenazar a un docente que obligó a su hijo a estar en el colegio con mascarilla

Primero vinieron las demandas entre padres por la dispensación de la vacuna contra el COVID a sus hijos y ahora, el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, ha motivado una disputa entre padres y profesorado, traducida en la interposición de una denuncia. Concretamente, el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo acogerá este lunes el primer juicio –probablemente a nivel autonómico y también nacional– de esta naturaleza. Y es que un docente ha denunciado por amenazas al padre de un alumno al que supuestamente increpó por no permitir a su hijo menor de edad acceder al centro educativo sin la mascarilla.

Todo ocurrió precisamente el primer día en el que se implantaba, en base al Real Decreto 286/2022, la no obligatoriedad en el uso de esta medida de protección contra el coronavirus en espacios interiores, excepto residencias, centros sanitarios o transporte público.

La no contradictoria recomendación de su uso por parte de las autoridades educativas en los colegios pudo ser el detonante de la situación que finalmente terminará en una sala de vistas. Se desconoce qué fue lo que profirió el progenitor al docente o director del centro –las fuentes consultadas no han podido precisar el cargo– pero la interposición de una denuncia este pasado miércoles día 20 en la Comisaría de la Policía Nacional hace prever su especial entidad.

Se trata de un juicio inmediato o rápido sobre un delito leve de amenazas, ya que, según fuentes próximas al caso, el maestro habría impedido la entrada del menor al centro educativo sin llevar puesta la mascarilla, actitud que el padre habría reprendido con una amenaza. Y es que tras su publicación en el BOE precisamente este mismo miércoles 20, el uso de los cubrebocas ya no es obligatorio, por lo que el menor tendría que haber podido acceder al colegio sin el menor impedimento.

Este no fue el único episodio registrado en la ciudad con respecto a este Real Decreto. Ya ayer, FARO se hacía eco de la reclamación interpuesta ante la Consellería de Educación por parte de padres de alumnos del CEIP Lope de Vega contra la dirección por apartar a los niños que no llevan mascarillas. Tanto el centro como la propia Xunta lo negaron. “Desminto que se faga segregación no centro polo uso das máscaras. Foi un incidente illado. É certo que lles dixen que os nenos sen máscara ían ser separados, pero só 1,5 metros do resto para evitar complicacións debido a que aínda hai casos de contaxios no centro. Seguimos recomendando as máscaras dentro dos centros, tal e como nos comunicou a consellería”, explica Lourdes Bernárdez, directora del CEIP vigués.

También se registraron quejas y malestar en el CIFP Manuel Antonio, donde el equipo directivo, al no contar todavía ni miércoles ni jueves con un comunicado de la Xunta optó por “mantener en vigor el protocolo COVID que teníamos”, en el que se incluía el uso de mascarillas. Al hacer público ayer la Xunta las “Directrices sobre el uso de las mascarillas en el ámbito educativo”, su uso pasa a ser solo recomendado. “El miércoles fue un día de transición, y sí es verdad que hubo preguntas de muchos alumnos porque en base al Real Decreto ya se podía estar sin mascarillas, pero todavía no teníamos ninguna directriz de la Xunta, así que preferimos esperar a la Consellería. Igualmente no se produjo ningún altercado, fue solo eso, un día de transición”, explicó la vicedirectora Begoña Delso.

