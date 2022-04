Vigo ve con el rabillo del ojo como día tras día se confirman nuevos y mejores espectáculos por toda la geografía gallega con el motivo de la promoción del Xacobeo. En Santiago de Compostela tienen O Son do Camiño, en Viveiro el Resurrection Fest, en Vilagarcía el Atlantic Fest... y recientemente en A Coruña se han confirmado las actuaciones de Rosalía y el Morriña Fest en el estadio de Riazor, con Maluma, Black Eyed Peas o Franz Ferdinand.

Hasta ahora los conciertos anunciados en Vigo para este verano han dependido del Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra o iniciativas privadas. Todas las actuaciones programadas en Castrelos este 2022 son fruto de la gestión del gobierno de Abel Caballero. Los Sebastián Yatra, Sting, Tanxugueiras u Hombres G, entre otros, nada tienen que ver en Vigo con la promoción del Xacobeo. En la ciudad olívica, la más reciente promoción puede verse únicamente en más de un centenar de taxis, que lucen en su chapa vinilos conmemorativos del Año Santo.

Sin embargo, esta mañana Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello de la Xunta organizado de manera excepcional en Vigo, dejó caer la posibilidad de que la ciudad acoja un gran espectáculo: "Estamos viendo qué actividades o conciertos podremos detallar en las próximas fechas. Creemos que Vigo puede tener muchísimo más protagonismo en el Xacobeo y no puede ser la única ciudad de Europa donde no hay señales para guiar a los peregrinos".

Las palabras de Feijóo fueron un paso más allá, aunque dejó el anuncio oficial en manos del que será su sucesor, Alfonso Rueda: "Nos gustaría hacer un concierto en Vigo si nos dejan. A ver si tenemos más suerte que con la señalización del Camino. Hay un concierto importante, pero prefiero ser cauto y prudente mientras no esté comentado con el vicepresidente".

Para la planificación de este "importante" espectáculo vinculado al Xacobeo en Vigo, la Xunta tendrá que lidiar con la postura de Abel Caballero, quien ya ha recalcado "que en Vigo no se hagan conciertos del Xacobeo, sino de Vigo". En declaraciones a los medios a principios de este año el alcalde pidió recursos para que sea el propio Concello quien organice los eventos y dijo lo siguiente: “Quiero que les llame conciertos de Vigo y nos dé recursos a nosotros para hacerlos. Yo no tengo complejos, Vigo no tiene complejos. El Xacobeo es un fenómeno de Santiago: ¿son más importantes que nosotros en Santiago? Me parece bien que haga el Xacobeo, pero los conciertos tienen que ser pagados por la Xunta. Ya está bien de complejos”.

Por lo tanto, en caso de organizar un concierto del Xacobeo en Vigo, la Xunta tendrá dificultades para el uso de instalaciones municipales como el auditorio de Castrelos o el estadio de Balaídos. La ciudad ofrece otras alternativas, como pueden ser el Ifevi, Samil o el muelle de trasatlánticos, donde se han celebrado actuaciones en anteriores ocasiones.