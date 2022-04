Aquella entrevista a Raphael en el Castrelos de los años 80

O sea que Raphael volverá a actuar en Vigo este verano, y los medios recuerdan sus visitas en 2018, 2015 y 2012 porque se pierde la memoria pero, si no recuerdo mal, actuó también en 2010 en el teatro Afundación, y antes en otros espacios de Vigo como en la sala Nova Olimpia que tutelaba mi admirado Alejandro F. Figueroa, donde lo hizo en 1975 (año de su inauguración en el que también actuó Tom Jones) y creo que volvió allí en 1976, 1977... Antes, en 1973, lo había traído dos veces la sala Electra que regentaba mi cordial amigo Jesús Lorenzo, que ese año trajo también a Canarios , Pekenikes... Tengo en mi archivo una foto en blanco y negro (Raphael y yo con bolígrafo en mano frente por frente en el camerino del auditorio de Castrelos), que yo creo que es de principios de la década de los 80 (quizás 1983) por la cara de periodista pardillo que yo tengo. Él me mira con cara condescendiente y triunfal con un Castrelos abarrotado que esperaba su salida, pero su relación con Galicia ya venía desde 1967, su año de Eurovisión, en que actuó el El Seijal de A Coruña. Tras esta primera visita, Raphael ha seguido actuando en Vigo y A Coruña en no pocas ocasiones y, hasta el día de hoy, en todas el público ha respondido con llenos. O sea que oiré este verano en Castrelos a Raphael 40 años después de la entrevista que le hice allí mismo para FARO. Ese año no se cabía en Castrelos, ¿conseguirá tanto público esta vez, 40 años después de aquello y 60 desde sus principios?

La Treus llega de Marrakech y se va con la Jazmín al Sinatra Y a todo esto, ¿qué mosca se le perdió a la actriz viguesa, monologuista de pro, Arantxa Treus, en Marrakech, de donde acaba de llegar? ¿Buscar un príncipe moro, visitar la madrasa de Ben Yousef, tomar un té en el antiguo palacio del príncipe Moulay Ali? Yo la última vez que la vi fue en Oviedo, esperando a un varón que dijo ser el suyo ante una pastelería. Dicen las lenguas de doble filo que a las amigas con las que fue les llegaron a ofrecer varios camellos por ella y las muy taimadas lo llegaron a discutir entre ellas pero no vieron oportunidad. Pero a lo que voy es a recordar que este sábado, en el Sinatra, vuelve por la gracia de Arantxa a actuar Jazmin Abuin,, actriz, cantante y periodista nacida en Vigo pero, sobre todo, qué riquiña te es, oye. La Jazmín viene de actuar en el Club de la Comedia y con show propio en Madrid y nacía el año 1983 en que yo entrevisté a Raphael, más o menos como la Treus. Reservad entradas.