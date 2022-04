¿Alumnos separados por no llevar protección?

En los colegios vigueses ayer era un día importante: los niños también decían adiós a la mascarilla. Y mientras algunos sentían cierto recelo a quitársela, otros daban rienda suelta a respirar sin cubrebocas. La mayoría de centros vivieron la nueva realidad con total normalidad. En el caso del CEIP Lope de Vega no fue del todo así.

Claudio Gómez acudió como cada mañana a llevar a su hija al colegio cuando fue testigo de una situación –en la que acabó interviniendo– cuanto menos incómoda. Varios padres asistieron a las recomendaciones de la directora del centro que acudió a la entrada para informar a los progenitores de la recomendación de seguir usando la mascarilla dentro del aula, tal y como aconseja la Consellería de Educación. “Todo entraba dentro de lo normal hasta que un papá entraba con su hijo de 7 años sin mascarilla al que la directora le dijo que los alumnos que no llevasen puesta la mascarilla serían separados del grupo. Mi hija la llevaba puesta porque era el primer día, pero quizá mañana quiera sacársela. No me quedó otra opción que intervenir. Se justificó diciendo que había niños con COVID y también profesores, pero a día de hoy ya no es obligatoria la mascarilla. Solo de pensar que mi hija pueda ser apartada de su grupo me indigna, sobre todo, por las secuelas que a esta edad, prácticas de ese estilo, puedan causar señalando al diferente, o directamente aislando total o parcialmente a los menores. Llamé a la Consellería y mandé un escrito denunciando la situación”, señala.

Desde la dirección del CEIP Lope de Vega, consultada por FARO, reconocen que la comunicación de la medida fue “poco acertada” e insiste en la recomendación de las mascarillas dentro del centro. “Desminto que se faga segregación no centro polo uso das máscaras. Foi un incidente illado. É certo que lles dixen que os nenos sen máscara ían ser separados, pero só 1,5 metros do resto para evitar complicacións debido a que aínda hai casos de contaxios no centro. Seguimos recomendando as máscaras dentro dos centros, tal e como nos comunicou a consellería”, explica Lourdes Bernárdez, directora del CEIP Lope de Vega.

Por su parte, desde la Consellería precisan que "no se apartó a ningún alumno", según la información que se les transmitió desde Inspección Educativa.

A mayores, la entidad que aglutina a las asociaciones de padres y madres de alumnos de Vigo, Foanpas, informa que en el resto de colegios del área olívica se ha desarrollado la primera jornada sin mascarillas sin problemas de adaptación. Sin embargo, sí insta a la administración educativa a lanzar un mensaje más claro acerca de la disyuntiva entre el decreto publicado en el BOE con la eliminación de los cubrebocas en los interiores y la recomendación de la Xunta en los colegios a seguir usándola porque “puede generar confusión”.