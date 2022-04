Inauguro hoy esta sección hablando de un encuentro de yoga porque en los muchos años, decenas, que llevo informando de temas como éste nunca supe de una propuesta tan asequible en precio sin bajar al tiempo el listón de calidad y cantidad de profesores. Atentos, queridos míos, los que practicáis estas técnicas milenarias. Madhana, pionero del yoga en Galicia, director del Centro Sananda de Vigo, chapelense con el mundo en sus alforjas, ha conseguido un Encuentro de Yoga y Meditación de tres días, 27, 28 y 29 de mayo, en lugar tan privilegiado como Patos y su Residencia de Tiempo Libre, por 49 euros los 3 días con la cama y la comida vegetariana incluidas, solo para practicantes aunque sean principiantes. ¡Leísteis bien, 49, ahí sobre la playa! “Queremos de manera desinteresada y altruista ofrecer este encuentro –asegura Madhana– en busca de mayor equilibrio entre mente y cuerpo por un importe que no admite disculpa. No existe otro beneficio que el del yoga mismo”. Y razón tiene porque veo en el plantel de profesores, además de a él, a Gauri, Wes Shanung, Nubia, Javier Risco, Victoria... O sea que entráis el viernes tarde con estrés, tendréis un sábado rico en experiencias que se ampliarán el domingo por la mañana y volvéis a casa nuevos.

Samuel Leví celebra sus 40 tacos con un concierto en Vigo

¿Cuánto tiempo hace desde que escribí por vez primera del cantante vigués Samuel Leví? Yo creo que antes del año 2000, cuando ya actuaba y se distinguía en locales de Vigo antes de cumplir los 20. Pienso que me lo presentó su madre (aunque tenga que decirte, mami, que no recuerdo qué madre eres). Como Samuel tenía clara su vocación y no desfallecía ante las dificultades, seguí informando puntualmente de su trayectoria: su marcha a Madrid, su vuelta a Vigo, creación de La Tanda y organización de festivales, su ida a Cuba, Italia y Argentina a estudiar y actuar, algún premio obtenido, sus discos, acompañado en alguno por Paco Dicenta, Diego Pacheco, o Mónica de Nut... Samuel cumplirá 40 años el 19 de junio y lo celebrará con un concierto en el teatro Salesianos, en el que no faltarán sus Niños perdidos. O sea que vuelvo a informar de este luchador siempre independiente 25 años después de la primera vez. Entonces era un posadolescente, ahora es un tipo que ha peleado contra la crisis sin desfallecer, acumulado saberes y experiencias y tiene ya a la venta sus entradas para ese día en XXV aniversario Samuel Leví. ¡Cumple 40 años y se cree que son muchos!