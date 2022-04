Las secuelas en la sexualidad de las mujeres con cáncer: un tema tabú

El proceso de pasar un cáncer es traumático desde todos los puntos de vista posibles. Las consecuencias físicas y psicológicas que atraviesa un enfermo al que le han diagnosticado un tumor, y también sus familias, son innumerables. Pero hay un efecto colateral también devastador en las mujeres y del que se habla muy poco: cómo la enfermedad y sus tratamientos trastornan por completo su sexualidad. Para tratar este tema precisamente el hospital de día de oncología del Álvaro Cunqueiro celebra hoy de 17.00 a 19.00 horas las jornadas Sexualidade na muller durante o proceso oncolóxico. Tema tabú, en las que diferentes profesionales abordarán esta cuestión. Todavía hay plazas para poder asistir y los interesados pueden reservar su plaza en el correo electrónico hospitaldiaadultos.hac.vigo@gmail.com.

Una de las ponentes es Ana Belén Fernández Álvarez, fisiosexóloga, que en su trabajo diario se encuentra con constantes casos de mujeres que tienen cáncer o que lo acaban de superar y están desorientadas. “Cando o médico lles fala dos efectos secundarios da enfermidade ou do tratamento, non adoita aludir aos problemas a nivel de sexualidade: a zona da vulva afectada, moita sequedade, falta de lubricación... Hai que poñer sobre a mesa este tema, porque apenas se fala sobre isto, é como se non existira”, explica esta profesional, que trabaja en una clínica privada de la ciudad.

Allí les pregunta a las pacientes que acuden tanto sobre los aspectos fisiológicos como psicológicos que les ha dejado el cáncer en cuanto a su sexualidad. “Porque as consecuencias a nivel psicolóxico son devastadoras. Cada caso é un mundo así que o primeiro que hai que preguntarse é qué tipo de relacións queren manter a partir de agora”, explica Ana Belén Fernández. En este sentido, hay que tener en cuenta que hay mujeres que están haciendo frente a esta terrible enfermedad o que la acaban de superar pero a cambio de un enorme deterioro, que se sienten de alguna forma presionadas por sus parejas para mantener relaciones. “O máis importante é que as mulleres sexan conscientes de que tipo de sexualidade queren vivir a partir de agora e do que lles afectou a enfermidade. Porque os tratamentos para a maioría de cánceres deixan a paciente con síntomas de menopausia, sexa cal sexa a súa idade, é dicir, a nivel hormonal están como se tivesen xa a menopausia despois de todo o proceso oncolóxico”, apunta esta fisiosexóloga.

Ana Belén Fernández ejerce su profesión en Vigoentrena, donde en primer lugar realiza una valoración de los efectos que el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia han tenido en la mujer que requiere su ayuda. Y a partir de ahí planifica una serie de ejercicios destinados por ejemplo a que la mucosa vaginal tenga un mejor estado y a reforzar el suelo pélvico, el conjunto de músculos y ligamentos antigravitatorios que se encuentran en la base de la pelvis, es el “mejor remedio” para dar solución a aquellos problemas de salud asociados a la edad, como pueden ser la incontinencia urinaria, el dolor o los prolapsos en esta zona.

Aunque las jornadas que se celebran hoy en el Álvaro Cunqueiro están centradas en la sexualidad en las mujeres que sufren procesos oncológicos y la importancia de tratar esta problemática, hay que tener en cuenta que la fisioterapia del suelo pélvico no es solo para mujeres, ya que las disfunciones pueden aparecer también en hombres. Quizá exista una tendencia a pensar inmediatamente en las mujeres, porque durante el embarazo, el postparto y la menopausia esta zona puede llegar a debilitarse. En los hombres, normalmente, aparecen disfunciones sexuales o de incontinencia urinaria, también tras operaciones por cáncer de próstata.