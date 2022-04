La reforma laboral amenaza con ralentizar la contratación estival en la hostelería viguesa

Una vez agotados los ERTE, muchos hosteleros estrenarán este verano el nuevo modelo de contratación emanado de la última reforma laboral del Gobierno y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Los cambios sustanciales que recoge el decreto no han sentado nada bien a gremios como el de la hostelería donde la característica predominante en la contratación de nuevos trabajadores es la temporalidad, circunstancia específica esta la que trata de eliminar el Ejecutivo central con la puesta en marcha de las nuevas medidas.

Lo cierto es que las campañas estivales en la restauración no pueden equipararse a las de Navidad o rebajas –para las que la nueva norma permite realizar contratos temporales solo por causas muy concretas: para sustituciones o por circunstancias de la producción, que pueden ser imprevisibles (como un aumento repentino de los pedidos) o previsibles pero de corta duración– y por lo tanto la ley obliga a los hosteleros a convertir a sus empleados en fijos-discontinuos.

“Lo más preocupante es la obligatoriedad de convertir a un trabajador temporal en fijo-discontinuo. No tenemos problema en esa parte. Lo que no es de recibo es que tengamos que ser nosotros los que justifiquemos que al año siguiente nos tengamos que enfrentar a no localizarlo, a que haya cambiado de teléfono, a que no nos conteste. En ese caso tenemos que mandarles un burofax hasta que quede acreditada debidamente su ausencia. Entre medias, debemos contratar a alguien para cubrir su puesto. Desde el punto de vista administrativo se nos complica mucho el poder contratar. Crea mucha inseguridad jurídica”, sostiene César Ballesteros, presidente provincial de los hosteleros.

Además, subraya la patronal, que a los trabajadores tampoco les gusta demasiado este planteamiento contractual, ya que en muchas ocasiones, el empleado “no quiere concatenar un sinfín de contratos fijos-discontinuos con varias empresas a lo largo del año, puesto que tanto el empresario como el trabajador al año siguiente puede haber cambiado de actividad y se genera “un problema difícil de solventar”, salvo “con el despido directo con su correspondiente indemnización, que propiciará la contracción de nuevos contratos”. El objetivo de la reforma laboral se centra en aumentar el empleo indefinido y reducir la contratación temporal. Para ello, la principal novedad de la reforma es que establece el contrato indefinido como el predominante. Sin embargo, en determinados sectores productivos es muy difícil llevarlo a cabo. La hostelería depende en casi su totalidad de la estacionalidad, y dentro de ella, es necesario separar los días de semana con sábados y domingos. “No es lo mismo verano que otoño, donde la temporada alta coincide con las vacaciones de los niños o la celebración de una boda que se produce en unos días muy días puntuales”, señala.

Los expertos tienen la sensación que la norma se ha desarrollado “deprisa y corriendo” sin tener en cuenta casuísticas que afectan a cientos de pymes y a miles de trabajadores. “No queda ninguna figura que represente la estacionalidad. Y en los casos de empresas que crean muchos puestos de trabajo en verano, por ejemplo, arrastrarán –tanto trabajadores como empleadores– el compromiso de tener que comprobar si esos 50 o 100 trabajadores quieren seguir haciéndolo al año siguiente. Ocurre lo mismo con los contratos temporales de investigación en la universidad que hubo que solucionar creando interinos indefinidos pero que ocupan una plaza oficial, matiz Juan Santamarina, ex decano del colegio de economistas de Pontevedra y miembro del Consello Social de la UVigo.