Los macroconciertos vuelven a Riazor 29 años después... ¿Y en Balaídos?

Riazor volverá a acoger conciertos de gran formato casi tres décadas después, y es que la organización del Morriña Fest acaba de confirmar que el estadio del Deportivo de La Coruña será el escenario en el que se celebrará la segunda edición de este festival los próximos 15 y 16 de julio. Mañana se desvelará el cartel completo, si bien ya están confirmados Maluma, Franz Ferdinand y Black Eyed Peas, y las entradas se pondrán a la venta el próximo 28 de abril. Además, desde la organización del evento ya han anunciado que dispondrán de un aforo de 30.000 personas cada día.

Será la primera vez, en 29 años, que el estadio del Dépor se transforme en un recinto para albergar macroconciertos y la pregunta que podrían hacerse ahora los vigueses es: "¿Y en Balaídos para cuándo?" Lejos quedan aquellas noches históricas en las que el estadio del Real Club Celta de Vigo vibró con las canciones de artistas de la talla de Madonna o de los Rolling Stones, y aunque es cierto que otros recintos como Castrelos o el Auditorio Mar de Vigo se han convertido en los escenarios habituales para las grandes citas musicales en la ciudad, a los nostálgicos y a las nuevas generaciones que no llegaron a presenciar aquellos conciertos de gran formato seguro que les gustaría tener la oportunidad de vivir la experiencia.

Fue la eterna reina del pop la que abrió la veda de la presencia de grandes estrellas internacionales de la música en Vigo. Este verano se cumplirán 32 años desde que Madonna puso Balaídos patas arriba en un concierto al que asistieron cerca de 20.000 personas, dentro de su gira “The Blond Ambition World Tour” en 1990. Considerado como el mejor espectáculo de la cantante, aquella actuación arrastra aún la agitación que suscitaron sus continuas alusiones sexuales y religiosas, pero sobre todo, los vigueses no se olvidan del momento estelar que protagonizó en su tercera canción, “Causing a commotion”, cuando lució sobre el escenario la camiseta del Celta con el número 5. Aquella misma noche la rivalidad entre Vigo y A Coruña se trasladó a la esfera musical, puesto que los coruñeses tuvieron la oportunidad de ver a Prince en vivo y en directo en su ciudad.

A mediados de 1992, Balaídos volvió a ser el escenario de otra gran cita musical, puesto que acogió el primer macrofestival que se hizo en Galicia: Afroamérica. El campo del Celta contó con la presencia de Tracy Chapman o de la incombustible Celia Cruz, cuya actuación estuvo cargada de temas de su repertorio más popular y 'bailongo'. El cartel también estaba integrado por Dercio Marques, The New Orleans Review o The Nest Wave Latín Summit.

Ese mismo año, otro gran concierto en el estadio quedaría grabado para siempre en la memoria de los vigueses, y es que con un sonido colosal, Dire Straits trasladó al público a otra dimensión con las eternas canciones de Mark Knopfler. Incluso los que no asistieron lo recuerdan por el enorme colapso de tráfico que vivió aquel día Vigo.

Con motivo del 75 aniversario del Celta, una vez más, el estadio de Balaídos se transformó en una megasala de conciertos. En 1998, unos 12.000 celtistas interpretaron el himno celeste al son de Milladoiro, A Roda y Astarot. El broche de oro a aquella emocionante noche fue la actuación del guitarrista Carlos Santana.

Sin embargo, fue el 18 de julio de 1998 cuando la llegada de los reyes del rock hizo vivir a los vigueses una auténtica noche salvaje. Balaídos se llenó con 40.000 almas para reverenciar a los Rolling Stones en uno de los conciertos más recordados de nuestra ciudad. Fue el espectáculo con mayúsculas, no solo por la música sino por el montaje audiovisual, el mayor visto hasta el momento y el estadio se incendió. Dos horas de impecable sonido con despliegue de luces, estatuas gigantes, fuegos artificiales, pantallas de vídeo y relámpagos dejaron al público noqueado.

El de los Rolling Stones fue el último gran concierto que se celebró en el estadio vigués y desde entonces, 24 años después, el campo de fútbol del Celta no ha vuelto a albergar ninguna gran cita musical. Ahora que en A Coruña regresan los eventos musicales de gran formato al campo del eterno rival, quizás sea un buen momento para plantearse que los vigueses vuelvan a cantar en Balaídos algo más que los goles de su querido "Celtiña".