Iván, víctima de la presunta agresión homófoba en Vigo: "A mi compañero intentaron darle una patada en la cabeza"

"Un amigo y yo estábamos dándonos un beso y a los pocos minutos apareció un grupo de cinco chicos. Uno me preguntó que qué hacía allí con su bolsa y sus botellas y al momento me cruzó la cara. Se levantó un compañero nuestro para decirles que pararan y empezaron a golpearlo en la cara, primero dos y luego los otros tres. Intentaron darle una patada en la cabeza, pero por suerte no le dieron".

La Policía Nacional investiga el ataque homófobo a dos chicos que se besaron en la calle en Vigo Es el testimonio de Iván L., uno de los jóvenes que el pasado fin de semana fue agredido por un grupo de personas en la Praza de Portugal en un presunto ataque homófobo. Según relató este joven, sobre las cuatro de la madrugada del domingo 17 de abril, él y su grupo de amigos llegaron a la Praza de Portugal después de haber estado por algunos de los bares de la zona y se sentaron en un banco. Al llegar, apartaron una bolsa que les molestaba para poder sentarse y siguieron de fiesta. A unos metros de donde estaban ellos había otro grupo de personas, en el que había cinco chicos y dos chicas, según recuerda este joven vigués, que se acercaron en una ocasión para pedir unos filtros sin sospechar lo que sucedería después. Un beso entre Iván L. y un amigo parece ser lo que "provocó" que aquel grupo que estaba cerca del banco en el que estaban sentados los jóvenes se presentaran allí a los pocos minutos, "con la excusa de que les habíamos movido la bolsa, cuando ya llevábamos un buen tiempo allí sentados", comenta Iván. Primero se dirigieron a este joven de 22 años, increpándolo por haber movido de sitio las botellas y, sin ni siquiera llegar a responder, se llevó un primer golpe en la cara, que le provocó un hematoma en el ojo, daños en un codo, tras caer al suelo, y la rotura de una muela. Se acercaron a nosotros con la excusa de que habíamos movido una bolsa suya de sitio Al momento, un amigo de la pandilla de Iván se levantó para preguntar al grupo de chicos que qué estaba pasando, que pararan, y directamente fueron a por él: "Dos de ellos empezaron a pegarle, le dieron en la cara, se tambaleó, intentó defenderse con una botella pero no fue capaz y ellos empezaron a gritar que con botellas no. Ahí intentaron darle una patada en la cabeza, pero no lo consiguieron y entonces llegaron los otros tres para seguir pegándole en la cara. Mi pareja y yo nos metimos en medio gritando que pararan, y el primero que me agredió a mí vino de nuevo para decirme que 'para solucionar esto, para estar en paz, dame ahora tú a mí', y me puso la cara muy cerca para que le pegara, pero no lo hice, llamamos a la policía y se escaparon", cuenta Iván. El amigo de este joven vigués fue el que se llevó la peor parte, puesto que presenta contusiones por todo el cuerpo por los puñetazos y las caídas a raíz de los golpes, además de la nariz desviada, todavía pendiente de valoración médica. Tras la agresión, tanto Iván como su compañero, de 23 años de edad, se desplazaron a Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro para su valoración y la realización del parte médico de lesiones. Ambos jóvenes han presentado denuncia ante la policía por presunta agresión homófoba y los agentes investigan ahora los hechos a través de los testigos y la visualización de las cámaras de seguridad del aparcamiento ubicado en la plaza, con el objetivo de localizar a los agresores. Convocada una concentración de repulsa Desde Pvlse de Vigo, una de las asociaciones LGTBIQ+ de la ciudad integrada por un equipo multidisciplinar de profesionales del mundo audiovisual, la psicopedagogía, el derecho, la educación o el arte, ya se han pronunciando ante estos hechos condenando este tipo de agresiones: "Esto ha pasado en nuestra ciudad, a unos metros del Centro LGTBI Vigo", señalaron a través de sus redes sociales. Estas agresións son cada vez máis frecuentes, alentadas polos discursos de odio da extrema dereita Asimismo, la Asociación Nós Mesmas y Avante LGTB Vigo han pasado a la acción y están organizando una concentración de repulsa ante este presunto ataque homófobo. La protesta tendrá lugar el próximo viernes, día 22 de abril, a partir de las 19.00 horas frente al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) para denunciar "un ataque denigrante para toda a comunidade", tal y como destacó la portavoz de Nós Mesmas Eli Pérez. Los colectivos animan a toda la población a acudir a esta concentración de repulsa contra unas agresiones que aseguran que "cada vez son máis frecuentes, alentadas polo discurso de odio da extrema dereita e que, por desgraza, tamén acontecen aquí, na nosa cidade, malia todo o traballo que levamos facendo dende hai 15 anos. Isto é un delito de odio e precisamos o apoio de toda a sociedade". Por último, Eli Pérez hizo referencia a que se pusieron en contacto con los dos jóvenes agredidos que secundan la iniciativa, aunque no asistirán porque "están moi afectados, con medo e ansiedade", concluyó la portavoz del colectivo vigués.